Arazı kavgasında yeğenini öldürdü Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinde amca ile yeğen arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, yeğen hayatını kaybettiği.

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinde amca ile yeğen arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, yeğen hayatını kaybettiği.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Ortadere kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre,Ali Ç. ile 20 yaşındaki yeğeni Kadir Ç. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Kadir Ç., amcası Ali Ç.’nin silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı.Ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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