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Arazi kavgasında katil kardeş değil, yeğen çıktı

Bursa’da dün arazi yüzünden çıkan silahlı kavgada ölen şahsın katil zanlısının yeğeni olduğu ortaya çıktı.

10 Mart 2019 Pazar 11:31
Arazi kavgasında katil kardeş değil, yeğen çıktı

Bursa’da dün arazi yüzünden çıkan silahlı kavgada ölen şahsın katil zanlısının abisi değil yeğeni olduğu ortaya çıktı.

 

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi 3. Ömür Sokak’ta meydana geldi. Dobruca’da arazileri bulunan Hasan B. ve abisi İsmail B. arsalarının olduğu yerde buluştu. Arazi yüzünden aralarında tartışma çıkan Hasan ve İsmail B. birbirine ateş etmeye başladı. Çıkan silahlı kavgada iki kardeş de yaralanırken, Hasan B. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Babası İsmail B. ile birlikte olay yerinde olan Halit A., olay yerine gelen polislere babası ve amcasının arsa yüzünden önce boğuştuğunu, daha sonra birbirlerine ateş ettiklerini söyledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde Halit B’nin de el svaplarını aldı. Halit B., ifade için kendisini gözaltına alan polislere "Benim zaten canım yanmış, siz neden böyle davranıyorsunuz bana" diyerek tepki gösterdi. Halit B’nin tepkisi üzerine iyice şüphelenen cinayet polisi, şahsı ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden Halit B., "Babam ve amcam arazi yüzünden tartıştı. Boğuşmaya başladılar, sonra amcam babama ateş etti. Ben de bunun üzerine sinirlendim ve amcama ateş ettim. Cinayeti babam değil ben işledim” dedi.

 

İtirafının ardından adli makamlara sevk edilen Halit B., gazetecilerin sorularına gülümseyerek cevap vermedi. Halit B’nin savcılık sorgusu devam ediyor.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:31
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