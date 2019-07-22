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Arazi içinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri yandı

Erzincan’da arazi içinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri yandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:45
Arazi içinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri yandı

Erzincan’da arazi içinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri yandı.


Olay, bugün saat 12. 35 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi 823 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arazi içerisinde bulunan ahşap inşaat malzemeleri henüz bilinmeyen nedenden ötürü yanmaya başladı. Yangının itfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler kısa sürede kontrol altına aldı.


Soğutma işlemi yapan itfaiye ekipleri yangında ahşap inşaat malzemeleri ile meyve ağaçlarının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:45
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