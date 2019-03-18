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Arazi cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi

Antalya’nın Serik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada aynı aileden 2 kişinin ölümü 1 kişi ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:12
Arazi cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi

Antalya’nın Serik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada aynı aileden 2 kişinin ölümü 1 kişi ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Dün öğle saatlerinde Serik ilçesi Çatallar Mahallesi’nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada Süleyman Ü., yanında getirdiği av tüfeği ile Mehmet Ali Merih (74), oğlu Rüştü Merih (54) ile kızı Mesudiye Kılıç’a ateş açtı. Ağır yaralanan 3 kişi, ambulans ve özel araçlarla Serik ve Aksu ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Baba Mehmet Ali ve oğlu Rüştü Merih hastanede hayatını kaybederken, kızı Mesudiye Kılıç’ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Zanlı Süleyman Ü. ise olay sonrası jandarmaya giderek teslim oldu.


Olayın ardındanİlçe Jandarmaya Komutanlığı’nateslim olan Süleyman Ü. ile olaya karışıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan şüpheli 7 kişi adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:12
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