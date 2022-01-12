Araştırmalara göre kenevirdeki bileşikler Covid enfeksiyonunu engelliyor

Doğal olarak oluşan bileşiklerin kimyası hakkındaki araştırmaların yayımlandığı Journal of Natural Products isimli aylık hakemli bilimsel dergi, hafta başında "Kannabinoidler, SARS-CoV-2 ile varyantlarının hücresel girişini engelliyor" başlıklı bir çalışmaya yer verdi.

Araştırmaya göre esrarın kenevir çeşitlerinde yaygın olarak bulunan iki kannabinoid asit -kannabigerolik asit (CBGA) ile kannabidiolik asit (CBDA)- Kovid'e neden olan SARS-CoV-2 virüsünün başak proteinine bağlanabiliyor. Bileşiklerin başak proteinine bağlanması da virüsün hücrelere girmesini ve enfeksiyona neden olmasını engelliyor. Bu da hastalığı önlemek ve tedavi etmek için potansiyel olarak yeni yollar sunuyor.

Oregon Üniversitesi ile bağlantılı bilim insanlarının bu hafta yayımladığı araştırmaya göre esrardaki bileşikler, Kovid-19'a neden olan virüsün hücrelere girişini engelleyerek bulaşmasını önlüyor.

Doğal olarak oluşan bileşiklerin kimyası hakkındaki araştırmaların yayımlandığı Journal of Natural Products isimli aylık hakemli bilimsel dergi, hafta başında "Kannabinoidler, SARS-CoV-2 ile varyantlarının hücresel girişini engelliyor" başlıklı bir çalışmaya yer verdi.

Araştırmaya göre esrarın kenevir çeşitlerinde yaygın olarak bulunan iki kannabinoid asit -kannabigerolik asit (CBGA) ile kannabidiolik asit (CBDA)- Kovid'e neden olan SARS-CoV-2 virüsünün başak proteinine bağlanabiliyor. Bileşiklerin başak proteinine bağlanması da virüsün hücrelere girmesini ve enfeksiyona neden olmasını engelliyor. Bu da hastalığı önlemek ve tedavi etmek için potansiyel olarak yeni yollar sunuyor.