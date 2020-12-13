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Teknoloji Araştırmacılar şaştı kaldı! 4 aylık karganı zekası...
Teknoloji

Araştırmacılar şaştı kaldı! 4 aylık karganı zekası...

Kargaların belli oranda zeki kuşlar olduklarını zaten biliyorduk. Ama yeni bir araştırma, dört aylık bir karga yavrusunun, yetişkin bir maymundan daha zeki olabileceğini gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 21:30:00 -
Araştırmacılar şaştı kaldı! 4 aylık karganı zekası...

Kargaların "kuş beyinli" olduğunu düşünebilirsiniz; kelime anlamıyla çok yanılmış olmazsınız. Ne de olsa kargalar da kuşlar familyasını bir üyesi. Ancak aslında oldukça zeki oldukları biliniyor. Şimdiyse Scientific Reports dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, dört aylık karga yavruları belli bilişsel görevleri yerine getirmede yetişkin maymun ve orangutanlardan daha başarılı.

Araştırmada laboratuvarda yetiştirilen sekiz karga yavrusuna odaklanıldı. Hayvanlar, dört, sekiz, 12 ve 16 aylıkken, hayvan bilişini değerlendirmek için standartlaştırılmış bir test olan Primate Cognition Test Battery (PCTB) kullanılarak test edildi. Araştırmacılar karga yavrularının uzamsal hafıza sergileyip sergilemediğini, sayıları ve toplamayı anlayıp anlamadıklarını ve onlara iletişim kurmayı öğrenip öğrenemeyeceklerini test etti. Nesne kalıcılığına, yani gözden uzak olsa bile bir nesnenin hala var olduğunu bilme yeteneğine de baktılar.

Araştırmacılar, test süresi boyunca kargaların bilişsel becerilerinin değişmediğini keşfetti ve bu da yetişkin olmadan çok önce bilişsel olarak oldukça yetenekli olduklarını gösteriyor. Karga yavruları 4 ay sonra ebeveynlerinden bağımsızlık kazanmaya başlıyor, ancak cinsel olgunluğa ulaşmaları yıllar sürüyor.

Test sonuçları benzer PCTB testlerinin uygulandığı 106 şempanze ve 32 orangutandan alınan test sonuçları ile karşılaştırıldı. Uzamsal hafıza dışında diğer tüm alanlarda, karga yavrularının en az maymunlar kadar başarılı oldukları ortaya çıktı.

Ekip, raporunda "sonuçlarımız, kuzgunların sadece sosyal zekaya sahip olmadığını, aynı zamanda fiziksel dünyayla başa çıkmak için sofistike bilişsel beceriler de geliştirdiklerini gösteriyor. Dahası, bilişsel gelişimleri çok hızlıydı ve bilişsel performansları, yetişkin büyük maymunların bilişsel performansları ile aynı seviyede idi" diyor.

 

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