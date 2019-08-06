Araştırmacı-Yazar Osman Gerçek seyahat anılarını kitaplaştırdı

Araştırmacı-Yazar Osman Gerçek, Mekke, Medine, Kudüs, Kahire,Endülüs, İran ve Nepal’e yapmış olduğu seyahatlerdeki anılarını Medeniyete Yolculuk ismiyle kitaplaştırdı.

Araştırmacı-Yazar Osman Gerçek, "Endülüs’ten Çin Seddine kadar, Müslümanlara yurt olmuş coğrafyalara yapmış olduğum seyahatlerdeki izlenimlerim, Medeniyete Yolculuk ismiyle geçtiğimiz aylarda Tirekitap yayınevinden çıktı. Son 20 yıl içinde bazılarına birkaç kez ziyarette bulunduğum topraklarımızdan, Mekke, Medine, Kudüs, Kahire,Endülüs, İran ve Nepal’e yapmış olduğum seyahatlerde gördüklerimi ve yaşadıklarımı, tarihi ve coğrafik perspektifle, kendi çektiğim resimler eşliğinde aktüalize etmeye çalıştım" dedi.

Gerçek, "Gitmek isteyenler için aynı zamanda bir rehber kitabı şeklinde olan kitabımı, gidemeyen okurlarım için, gitmiş gibi olabilecekleri bir tarzda hazırladım. İkinci kitabım olan bu çalışmanın sunuşunda, kitabın mahiyeti ve vizyonu ile ilgili kısa bir malumat vermeye çalıştım.

Özellikle son 200 yılda kendi topraklarımızda yaşadığımız işgaller sonucu ortaya çıkan acı ve dramlara rağmen, kendi coğrafyamızı İslam’ın nuruyla yeniden nurlandırıp ihya etme ve de tüm yeryüzünü zulümden, fitne ve fesattan arındırarak, münevver bir hale dönüştürme dâvâmız, bir ‘kızıl elma’ olarak ilelebet devam edecektir." dedi.