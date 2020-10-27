Araştırmacı yazar Muhammed Serkan Gül'ün ikinci kitabı Yanılgı yayınlandı
İlk kitabı "Sabret Şükret Seyret" 3 baskı yapan Muhammed Serkan Gül, insanlığın zor bir dönemden geçtiğini, tüm dünyada giderek artan fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet,haksızlıklar,savaşlar ve ekonomik sarsıntılara dikkat çekmek için bu kitabı yazdığı söylüyor.
35 yaşındaki Muhammed Serkan Gül, ihtiyaç sahipleri ile yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik bağını geliştirmek için Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.