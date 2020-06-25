Araştırmacı Yazar Dr. Ali Söylemezoğlu yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu
Almanya’da yaşayan Araştırmacı Yazar Dr. Ali Söylemezoğlu, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in kominist çizgisinden İslamiyet’e dönüş hikayesi ve Almanya’nın Ermeni kararının arka planına ilişkin sorularını yanıtlıyor...
Almanya’da yaşayan Araştırmacı Yazar Dr. Ali Söylemezoğlu, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in kominist çizgisinden İslamiyet’e dönüş hikayesi ve Almanya’nın Ermeni kararının arka planına ilişkin sorularını yanıtlıyor...