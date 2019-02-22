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Araştırmacı-Yazar Can Acun Ortadoğu’dan bahsetti

Araştırmacı-yazar Can Acun Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya İl Başkanlığı ile İnönü Üniversitesi Uluslararası Gençlik Topluluğunun ortaklaşa düzenlediği konferansta “Değişen Dünyada Ortadoğu ve Türkiye” konulu konferans verdi.

22 Şubat 2019 Cuma 18:08
Araştırmacı-Yazar Can Acun Ortadoğu’dan bahsetti

Araştırmacı-yazar Can Acun Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya İl Başkanlığı ile İnönü Üniversitesi Uluslararası Gençlik Topluluğunun ortaklaşa düzenlediği konferansta “Değişen Dünyada Ortadoğu ve Türkiye” konulu konferans verdi.



Konferans öncesi bir konuşma yapan Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) İl Başkanı Mehmet Sağdıç, "Zaman ve mekan farketmeksizin milli ve manevi şuura kendini adamış MTTB gençliği olarak son yüzyılın kanayan yarası, üzerine türlü oyun ve projeler çizilen Ortadoğu coğrafyasında neler biliyoruz, neler yapmalıyız düşüncesiyle bu konferans programını tertipledik. Bu coğrafya bizim kaderimizdir ve kaderimizin sunduğu külfette biz milli ve manevi şuurlu gençliğin omuzlarındadır"ifadelerini kullandı.



Ardından kürsüye çıkan dış politika araştırmacısı Can Acun ise,özellikle "Fırat Kalkanı" ve "Zeytindalı" harekatları başta olmak üzere ülke olarak atılan ciddi politik hamlelerden bahsetti. Ayrıca salonu dolduran gençlere hitaben harita üzerinde şematik gösterimlerle zengin bir sunum yaptı. Acun, konferansın ardından soruları cevaplandırarak konuşmasını sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:08
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