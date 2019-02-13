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Araştırmacı Yazar Adem Turan’dan fakir öğrenciler yararına imza günü

Vanlı Araştırmacı Yazar Adem Turan, maddi durumu düşük öğrenciler yararına düzenlenen imza gününde kitapseverlerle bir araya geldi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
Araştırmacı Yazar Adem Turan’dan fakir öğrenciler yararına imza günü

Vanlı Araştırmacı Yazar Adem Turan, maddi durumu düşük öğrenciler yararına düzenlenen imza gününde kitapseverlerle bir araya geldi.


Van Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda kısa bir söyleşi yapan Araştırmacı Yazar Adem Turan, daha sonra katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Ardından ilk kitabı ‘Karanlığın içinde bir damla ışık’ı imzalayan Turan, kitapseverlerle hatıra fotoğrafı çekti.


Etkinliğin ardından bir açıklamada bulunan Turan, yıllar sonra memleketi Van’a geldiği için mutlu olduğunu ifade etti. İlk ve ortaöğretimi bitirdikten sonra Van’dan ayrıldığını dile getiren Turan, “Yıllar sonra bir araştırmacı yazar olarak Van’a gelmek çok güzel bir duygu. Yıllar sonra burada bulunmaktan mutluyum. İnşallah ileriki süreçte daha güzel projelerle Van’a geleceğim” dedi.


İlk kitabında toplumsal konulara yer verdiğini belirten Turan, “İlk kitabımda insanların muhafazakar bir toplum olmasını, psikolojik ve ekonomik konular nasıl başa çıkılacağı konularını ele aldım. İkinci ve üçüncü kitabım proje üzerine olup, ikinci kitabımda ekonomik konusu, üçüncü kitabımda ise bugüne kadar Müslümanların başına getirilmiş bütün zulümleri ele alacağım. Yani bir çalışma arkadaşı niteliğinde olacaktır” ifadelerini kullandı.


Vanlı kitapseverlerin gösterdiği ilgi ve alakadan memnun olduğunu da sözlerine ekleyen Turan, “Bu etkinlikte emeği geçenlere ve buraya kadar gelip imza günümüze katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Araştırmacı Yazar Adem Turan’ın söyleşisine katılan AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı İsmail Say ise, bu tür etkinliklerin sosyal sorumluluk anlamında önemli olduğuna vurgu yaparak, “Maddi durumu düşük öğrenciler yararına düzenlenen bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah etkinlik amacına ulaşacak ve maddi durumu düşük öğrencilerimize az da olsa katkı sağlayacaktır. Bizler de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında elimizden gelen tüm gayreti gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
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  2. imza günü
  3. fotoğraf

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