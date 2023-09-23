Araştırmacı Cemalettin Server Revnakoğlu'nun vefatı

Cemalettin Server Revnakoğlu, 1912 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası, İstanbul Merkezi Posta Dairesi eski Müdürü Server Emin Üstünbaş’tır. Annesi Şerife Hanım ise Osmanlı sarayında II. Abdülhamit’in kardeşi Şehzade Kemalettin Efendi’nin kızı Münire Sultan’la beraber büyümüştür. Sarayda tahsil gördüğü için ut ve piyano çalmayı çok iyi bilen bir musikişinastır.







Revnakoğlu, ilköğrenimini anne ve babasının yanında yapmıştır. Sarayda özel eğitim alan annesinden tarih, lügat ve İslami ilimler; babasından ise Osmanlıca ve Fransızcayı öğrenmiştir. Aynı zamanda tarikat kültürüyle onu tanıştıran da babasıdır. 1924’te İstanbul Çandarlı Kara Halil Paşa Numune Mektebi’ni sonra da hayatında çalışma disiplini ve ilim aşkını aldığını düşündüğümüz Galatasaray Sultanisi’ni bitirir. Buradan Güzel Sanatlar Akademisi’ne kaydolup bir müddet ders aldıktan sonra bilinmeyen bir nedenle akademi eğitimini yarıda bırakır. Revnakoğlu’nun en büyük şansı, tesadüf ettiği insanlar ve yakın çevresi olmuştur. İstanbul’un ilim ve irfan bakımından hayli değerli muhitlerinde bulunan Revnakoğlu, bu muhitlerden bir hayli istifade ederek kendisini yetiştirmiştir.





Cemalettin Server Revnakoğlu (sağda), Pertev Demirhan ve Halit Örikli (solda) ile



Revnakoğlu’nun farklı dergilerde pek çok makalesi yayınlanmıştır. Uyanış (Servet-i Fünun), Yenigün, Yeni Sabah, Vakit, Haber, Kurun, Son Dakika, Son Telgraf, Zaman, Ramazan, Aylık Ansiklopedi, Tarih Dünyası, Tarih Konuşuyor, Yeni Tarih Dünyası, Coğrafya Dünyası, İslam Mecmuası, Türk Yurdu, İş ve Düşünce gibi gazete ve dergilerde muhtelif yazıları yayınlanmıştır.



28 Eylül 1968’de vefat eden Revnakoğlu, Edirnekapı mezarlığında toprağa verilmiştir.