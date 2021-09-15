Araştırma yapıldı: Sözde ‘Özgürlükçü’ Almanya’da Müslüman mahkumların ibadet imkanları kısıtlı!

Tübingen Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre; Müslüman genç mahkumlar, Hristiyan mahkumlara kıyasla dinî destek söz konusu olduğunda dezavantajlı durumdalar. Üniversitenin Kriminoloji Enstitüsü tarafından yayınlanan çalışmada, bu soruna cevaben Müslümanlara yönelik hapishane vaizliğinin genişletilmesi öneriliyor.

Cezaevlerinde ibadet imkanlarının kısıtlılığı

Hapishane vaizliği, rehabilitasyon sürecinde ve radikalleşmenin önüne geçmede önemli bir rol oynuyor. Araştırmayı kaleme alanlar, mahkumların büyük bir çoğunluğunun dinin kendileri için önemli bulmasını ilginç bir bulgu olarak yer veriyor. Araştırma kapsamında görüşülen Müslümanların yüzde 84’ü ve Hristiyanların ise yüzde 78’i kendisini dindar olarak nitelendiriyor.

Genç Müslüman mahkumların yarısından fazlası kendilerinin dinî destek açısından dezavantajlı olduğunu düşünüyor. Mescit ve benzeri ibadet yerlerine sahip değiller ve cuma namazı gibi toplu ibadetler ise düzenli olarak yapılamıyor. Ramazan ayında oruç tutmak ve açmak ise, zamanlamanın oldukça önemli olduğu ve ceza infaz sistemi içerisinde sürdürülmesi zor dinî pratikler. Araştırma, Müslüman mahkumların yüzde 1’inin katı ve aşırılıkçı dünya görüşüne sahip olduğunu belirtiyor.

Araştırmanın boyutu ve kapsamı

Araştırma, Alman çocuk gözaltı merkezlerindeki Müslüman çocuk mahkumların oranını yüzde 40 olarak tahmin ediyor. Çalışma kapsamında; Baden-Württemberg, Hessen, Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren-Vestfalya’daki sekiz ceza infaz kurumunda yaşları 15 ila 25 arasında değişen 766 erkek ve 62 kadın mahkumla görüşüldü. Papazlar, din görevlileri, kurum yöneticileri ve çalışanlarla da görüşmeler yapıldı.

Tübingen Üniversitesi’yle beraber Baden-Württemberg Kriminoloji Servisi ve Aşağı Saksonya Kriminolojik Araştırma Enstitüsü (KFN) çalışmada yer aldı. Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) projeyi destekledi.





