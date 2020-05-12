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Korona Virüs

Araştırma sonucu ortaya çıktı! Koronavirüs proteinleri mutasyon geçirdi

Bilim insanları, koronavirüsün insan hücrelerine bağlanan sivri uçlu proteinlerinin mutasyon geçirdiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 04:01:00 -
Araştırma sonucu ortaya çıktı! Koronavirüs proteinleri mutasyon geçirdi

İngiliz bilim insanları, koronavirüsün proteinleri üzerine yaptıkları bir araştırma sonucu koronavirüsün insan hücrelerine bağlanan sivri uçlu proteinlerinin mutasyon geçirdiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Koronavirüsün yapısında meydana gelmiş olabilecek mutasyonları keşfetmeyi amaçlayan bilim insanları, araştırma kapsamında 62 ülkeden 5.349 koronavirüs genomunu analiz etti.

Yapılan analizler sonucu, koronavirüsün sivri uçlu proteinlerinin iki genetik değişiklik de dahil olmak üzere çeşitli mutasyonlar geçirdiği belirtildi.

Konu ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Martin Hibberd, tespit edilen mutasyonların henüz endişe verici bir boyutta olmadığını ancak yinede takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Tespit edilen yeni mutasyonların virüsü nasıl etkilediğinin bilinmemesi sebebiyle incelemelere devam edildiği belirtildi.

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