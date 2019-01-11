Araştırma sonuçları yayınlandı! Türkiye soykırım riskine sahip ülkeler arasında
ABD'nin Holokost Müzesi tarafından yapılan 'Soykırım Riskine Sahip Ülkeler' araştırmasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ilk sırada yer alırken Türkiye ise listede 8. sırada bulunuyor.11 Ocak 2019 Cuma 10:53
2014 yılından bu yana soykırım koşullarını inceleyerek haritalar oluşturan ABD Holokost Müzesi, yaptığı çarpıcı bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. İkincü Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar yaşanan her kitlesel katliamın veri tabanını çıkaran araştırmacıların yayınladığı son analizde Türkiye de yer alıyor.
Türkiye 8. sırada
162 ülkedeki sosyal ve siyasal koşulları analiz ederek soykırım riskini belirleyen Holokost Müzesi'nin yayımladığı 'Soykırım Riskine Sahip Ülkeler' listesinde ilk sırada yüzde 31'le Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin olduğu belirtildi. Sıralamada Afganistan, Mısır, Güney Sudan, Pakistan, Yemen ve Angola sırasıyla yer alırken Türkiye ise soykırım riskine sahip ülkeler listesinde yüzde 11'le 8. sıraya girdi.
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