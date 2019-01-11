Araştırma sonuçları yayınlandı! Türkiye soykırım riskine sahip ülkeler arasında

2014 yılından bu yana soykırım koşullarını inceleyerek haritalar oluşturan ABD Holokost Müzesi, yaptığı çarpıcı bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. İkincü Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar yaşanan her kitlesel katliamın veri tabanını çıkaran araştırmacıların yayınladığı son analizde Türkiye de yer alıyor.

Türkiye 8. sırada

162 ülkedeki sosyal ve siyasal koşulları analiz ederek soykırım riskini belirleyen Holokost Müzesi'nin yayımladığı 'Soykırım Riskine Sahip Ülkeler' listesinde ilk sırada yüzde 31'le Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin olduğu belirtildi. Sıralamada Afganistan, Mısır, Güney Sudan, Pakistan, Yemen ve Angola sırasıyla yer alırken Türkiye ise soykırım riskine sahip ülkeler listesinde yüzde 11'le 8. sıraya girdi.

