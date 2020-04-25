Araştırma sonuçları yayınlandı: Koronavirüs erkeklerin 13, kadınların 11 yıl ömrünü kısaltıyor

Wellcome Open Research'te yayınlanan araştırmaya göre, uzmanlar İtalya'daki Kovid-19 hastalarının verilerini, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geliştirilen ve insanların hastalık nedeniyle hayatlarının kaç yılını kaybettiklerini hesaplamak için kullanılan ölçekle karşılaştırdı.

"Erkeklerde 13, kadınlarda 11 yıl azaltıyor" iddiası

Uzmanlar, Kovid-19'a yakalanan erkeklerin yaşam sürelerinin ortalama 13 yıl, kadınların ise 11 yıl azaldığı sonucuna ulaştıklarını belirtti.

Araştırma ekibinden Glasgow Üniversitesi uzmanı Dawig McAllister, elde ettikleri sonuçlar ilgili olarak, "Medya, koronavirüsün 'komorbid hastalığı olan insanlar' üzerindeki etkisine odaklanırken, uzun süreli hastalıkların sayısı ve türü ile ilgili değişiklikler, koronavirüs kaynaklı ölümlerin beklenilen yaşam süresini biraz azaltıyor" iddiasında bulundu.