  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Araştırma: Kovid-19, hastalığı hafif geçirenlerin dahi organlarına zarar verdi
Korona Virüs

Araştırma: Kovid-19, hastalığı hafif geçirenlerin dahi organlarına zarar verdi

Almanya'da yapılan bir araştırmada, Kovid-19'un, hafif seyreden kişilerde bile kalp, akciğer ve böbreklerde hasara yol açabildiği tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 08:36:00 -
Araştırma: Kovid-19, hastalığı hafif geçirenlerin dahi organlarına zarar verdi

Hamburg-Eppendorf Üniversitesi Tıp Merkezi, Kovid-19 enfeksiyonunu hafif atlatanlarla ilgili bir araştırma yaptı.

Araştırma kapsamında, hastalığı geçirmiş, yaşları 45 ila 74 arasında değişen 443 kişinin durumu incelendi.

Araştırma sonucuna göre, hastalığın hafif ve ılımlı seyrettiği kişilerde de ayaklarda toplardamar pıhtılaşması, orta vadede ise kalp, akciğer ve böbreklerde hasar görüldü.

Akciğerin fonksiyonunda ortalama yüzde 3, böbreklerin filtre performansında yüzde 2, kalbin pompalama gücünde ise ortalama yüzde 1 ila 2 düşüş kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları, "European Heart Journal" adlı bilim dergisinde yayımlandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeşilçam'ın oyuncusu karanlıktan nasıl çıktığını anlattı: Bize inançsızlık telkin edildi
Yaşam

Yeşilçam'ın oyuncusu karanlıktan nasıl çıktığını anlattı: Bize inançsızlık telkin edildi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul, Zafer Dergisi’nde yayınlanan röportajında inkar ve karanlıktan nasıl çıktığını ve Allah inancına nası..
Gündem

"İstediniz de para mı vermedik?" Bakan Özer'den sıralı fırça

Şanlıurfa'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ziyaret ettiği okulun bahçenin bakımsız durumu karşısında yerel görevlilere ve okul mü..
‘İhanet edersem yüzüme tükürün’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan Erdoğan’a iftira: Cumhurbaşkanı sokağa çıkılsın istiyor!
Gündem

‘İhanet edersem yüzüme tükürün’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan Erdoğan’a iftira: Cumhurbaşkanı sokağa çıkılsın istiyor!

AK Parti’de siyaset yaptığı dönemde “Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay