Araştırma gazetesi ’Research Türkiye’ yayın hayatına başlıyor

Araştırma gazetisi ’Research Türkiye’ yayın hayatına başlıyor. Marka, pazarlama, üretim ve araştırma dünyasına hem gerçek sektörün içinden hem de akademik-bilimsel bakış açısıyla bilgi aktarıp okurla buluşacak olan Research Türkiye markanın ürün geliştirmeden iletişim çalışmalarına kadar katkı sağlayacak.

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) yayını olarak müşteri deneyimini tasarlamak, yönetmek ve yükselen pazarlama disiplininin nasıl doğru kullanılacağı konularında vizyon oluşturmak amacıyla ’Deneyimini En İyi Yöneten Markalar’ sloganı ile yayın hayatına başlayan Research Türkiye gazetesi, marka çalışmalarına destek olmak amacı ile tüm sektörleri içeren tek gazete olması yöneticilerin beğenisini kazandırdı.

TEPSAM yöneticileri tarafından yapılan açıklamada;

"Research Türkiye gazetesi Türkiye’de markalar alternatif medya dernek modeliyle ayakta kalmaya çalışıyor. Research Türkiye gazetesi marka işbirlikleriyle geliştirdiğimiz ekonomik model sayesinde sürdürülebilirliği ve marka değeri olmayı sağlıyoruz. Gazetemiz markalar için güçlü içerik özenle ortaya çıkıyor ve değer katıyor. Markaların lider gazetesi olmak için hazırlanan gazetenin ana üretimi markalar için reklamlar içeriyor olması. Markalar için oluşturmuş platform aynı zamanda girişimcilik, pazarlama ve müşteri ilişkilerini güçlendiriyor."