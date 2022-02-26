'Araştırma, adalet, kalıp ve bağlanma'

Araştırıyoruz, analiz ediyoruz, tanımlıyoruz… ama adaletsizliği çözebiliyor muyuz?

Hayır çözemiyoruz, çünkü tüm bunları yani araştırmayı, analizi, tanımlamayı tam da ADALETSİZLİK İÇİN VE ADALETİ BOZMAK İÇİN YAPIYORUZ. Bize uygun kalıbı bulmak için sonuna kadar sorgulamaya EVET, ancak nihayette girecek hiçbir kalıp bulamayanların eninde sonunda varacağı yer şüphesiz ADALETSİZLİKtir. Hem bak ki, toprağı eline aldığında hemen senin elinin kalıbına girdiğini görürsün, suyu eline almak istediğinde eline yerleşmez çünkü onun fıtratına uygun değildir belki ama, bu sefer de hemen içinde olduğu kabın şekline kalıbına girmek ister, havayı eline almak istersen elinde durmaz lakin o dahi hemen bulunduğu mekana yayılmak ister, girecek bir kalıp ister, sığınacak bir menzil ister,

Ve atomlar, evet hatta atomlar dahi birbirleriyle bağ kurmak, bağlanmak bir kalıba girmek isterler, çünkü hayatın ve tüm varoluşların sebebi dahi, işte şu bağlanma ve kalıbına girmedir, hatta sen “hayır, kalıba girmeyeceksin” der ve “seni yekdiğerinden ayıracağım” “sen tekil bir birey olacaksın olmalısın” dersen, işte o an, senin ve zavallı atomun vay haline, çünkü artık elinde Nükleer bir bomba vardır ve tebrikler, artık o kalıbını zorla bozduğun tek bir atomla bile, tüm dünyayı yok edip yeryüzüne mutlak bir ADALETSİZLİĞİ getirmek şerefine nail olmuşsundur.

Demek en küçükten en büyüğe kadar, şu alemin üssül esası, fıtratına uygun bir kalıba girmek ve bağlanmaktır.

Hayır çözemiyoruz, çünkü tüm bunları yani araştırmayı, analizi, tanımlamayı tam da ADALETSİZLİK İÇİN VE ADALETİ BOZMAK İÇİN YAPIYORUZ.

Evet araştırıyoruz;

Neden en büyük araştırma, analiz ve tanımlama projeleri neden hep askeri alandadır, düşünmek zorundayız. Diğerleri hep arkasından gelir bunların. Niye ki?

NANOTECH’le araştırıyoruz, gözle görülemeyecek kadar küçük robotlar ve bu robotlar üzerine yazılımlar yüklüyoruz, ve sonra salıyoruz onları doğaya, insanları hayvanları nasıl öldürebiliriz diye, araştırıyoruz. Ve sonunda var olan düzeni de yani ADALETİ DE BOZUYORUZ.

Sonra ilaçlar üretiyoruz, ama bir türlü hastalığı yok edemiyoruz, azaltıyoruz sadece acısını hastalığın.

Ya da BIOTECH’le araştırıyoruz, domateslerin bozulmasını nasıl önleriz diye araştırıyoruz, sonra uygun balık genini domatese ekliyoruz, ama sonra napıyoruz? Bu, 1’e 5 veren kısır tohumları diğer ülkelere satarak onların kendimize bağlı kalmasını istiyoruz, yani düzeni bozmak İlahi ADALETİ BOZMAK İÇİN ARAŞTIRIYORUZ.