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Arasta için ilk kazma vuruldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Belediyesinin BAKKA desteğiyle yapacağı “Kent Arastası”nın inşaatına temel kazı çalışmalarıyla başlandı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 21:35
Arasta için ilk kazma vuruldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Belediyesinin BAKKA desteğiyle yapacağı “Kent Arastası”nın inşaatına temel kazı çalışmalarıyla başlandı.


Çaycuma Belediyesi, geçen yıl Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına “Kent Arastası” yapımı için bir proje sundu. 1 milyon 150 bin liralık proje bağımsız denetçiler tarafından incelenerek desteklenmeye değer bulundu. Yapılan değerlendirme sonucunda proje bedelinin yüzde 75’lik bölümüne karşılık gelen 864 milyon 268 liranın BAKKA tarafından karşılanmasına karar verildi. 18 ayda yapımının tamamlanması gereken arasta için geçtiğimiz eylül ayında, BAKKA ile Çaycuma Belediyesi arasında protokol imzalandı. Mart ayı içinde ihalesi yapılan ve ilçede özellikle yerel kültür değerlerinin korunmasıyla turizmin gelişimine katkı sunacak Çay Mahallesi’ndeki proje için ilk kazma vuruldu. İhaleyi alan Çaybel firması temel kazı çalışmaları ile inşaata başladı.


Arasta yörenin geleneksel yapı tekniklerine uygun bir mimari ile yapılacak. Bittiğinde özellikle kadın emeğinin değerlendirilmesine yönelik birimlere yer alacağı arastada yöresel yemeklerden, hediyelik eşyaya, el işlerinden yöresel dokuma pelement bezinden yapılmış ürünlere kadar pek çok objenin üretimi ve satışı yapılacak. İçinde küçük çaplı kent müzesi gibi tasarlanacak ve yörenin kültür değerlerini tanıtan bir teşhir salonu da olacak arasta, yaklaşık bin metrekare alanda yükselecek. Proje kapsamında, arastanın çevre düzenlemesi içinde kenti simgeleyen bir manda heykeli de bulunacak. Arasta ile özellikle Kadıoğlu mozaiklerinin bulunmasıyla turizm değeri daha da artan Çaycuma’nın bu alandan daha fazla pay almasını amaçlıyor.


Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kent arası seçim vaatleri arasında açıkladığımız 41 proje arasında yer alan bir çalışmaydı. Arkadaşlarımız geçen ay içinde ihalesini yaptı. Bugünlerde temel kazı çalışmaları başladık. Biz arastanın büyük bir hızla yapımını tamamlayarak hizmete sokacağız. İlçe merkezinde, yayalaştırılmış alanın hemen devamında yeni bir sosyal merkez oluşturuyoruz. Arasta orada yapacağımız meydan düzenlemesinin de nüvesini oluşturacak. Düzenlemeler tamamlandığında oralar tam bir cazibe merkezi olacak. Kadıoğlu mozaiklerinin ziyareti açılmasıyla birlikte artacak ziyaretçi sayısına şimdiden kenti hazırlıyoruz. Gelen misafirlerimizi Çaycuma’da en iyi şekilde ayarlayıp onların buradan memnun dönmesini sağlarken, ilçemizin turizmden aldığı payı da artıracak. Çaycuma’ya hayırlı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 21:35
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