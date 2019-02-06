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Aras Kargo'dan Sevgililer Günü kampanyası

Aras Kargo, Fujibas iş birliği ile gerçekleştireceği Sevgililer Günü kampanyası ile 150 kişiye seçtikleri fotoğraf özel magnet çerçevesinde hediye edilecek

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:32
Aras Kargo'dan Sevgililer Günü kampanyası

İSTANBUL (AA) - Aras Kargo, Fujibas iş birliği ile gerçekleştireceği Sevgililer Günü kampanyası ile sosyal medya takipçilerine gülümsetecek bir hediye taşıyor.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek kampanya ile 150 kişiye seçtikleri fotoğraf özel magnet çerçevesinde hediye edilecek.

Sevgililer Günü’ne özel bu kampanyaya katılmak için Fujibas uygulamasını indirmek ve Aras Kargo’nun Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmek yeterli.

"#İşteBenimAşkım" etiketiyle kendi hesabından Aras Kargo’yu etiketleyerek 5-11 Şubat'ta paylaşan takipçiler arasından 150 kişinin fotoğrafları kendi adlarına sevdiklerine ulaştırılacak.

Kazananlar, istedikleri fotoğrafı Fujibas uygulaması üzerinden kendilerine verilecek kod ile bastırabilecek. 10x15 santimetre boyutlarında yatay basılacak fotoğraflar, özel çerçevelere yerleştirilerek Aras Kargo güvencesi ve hızı ile sahiplerine ulaştırılacak.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:32
  1. Aras Kargo

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