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Aras Kargo Genel Müdürlüğüne Utku Ayyarkın atandı

Aras Kargo'nun Genel Müdürlüğüne, Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Ayyarkın getirildi

31 Mayıs 2019 Cuma 10:08
Aras Kargo Genel Müdürlüğüne Utku Ayyarkın atandı

İSTANBUL (AA) - Aras Kargo 40. yılında bayrağı, bünyesinde 15 yıllık tecrübesi bulunan Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Ayyarkın’a teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kargo sektöründe kariyerine 2004 yılında Aras Kargo’da acentelik alarak başlayan Ayyarkın, kısa süre sonra Aras Kargo bünyesine katılıp, Samsun Bölge Müdür Yardımcısı görevine getirildi.

2007 yılında Trabzon Bölge Müdürü olan Ayyarkın, 2008 yılındaki şirket yeniden yapılanmasının en önemli adımlarından biri olan acente dönüşüm projesini yönetmek üzere Acenteler Müdürü olarak atandı. 1,5 yıllık bir sürede acente oranını yüzde 12'lerden yüzde 70 seviyelere getirerek dönüşüme katkı sağladı.

Ayyarkın, 2010 - 2013 yıllarında İstanbul’da Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 2013 yılında Aras Kargo’nun Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak görevlendirilen Ayyarkın, şirketin 5 yıllık stratejik planlarının oluşturulması sürecini yönetti.

2014 yılında Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak teknolojik yatırımların planlamasında ve hayata geçirilmesinde önemli rol aldı. 2016 -2018 döneminde Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, şirketin bu dönemlerdeki çift haneli büyümesinde satış ekiplerine liderlik etti.

Nisan 2018'den itibaren optimizasyon projeleri ve teknolojik altyapı yatırımlarının işletmeye kazandırılması amacıyla yeniden Operasyon ve Kanal Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlendi.

Aras Kargo’nun “100 yıllık şirket olma” yolculuğunda bilgi ve tecrübeleriyle şirketin her kademesinde görev yapan Utku Ayyarkın, mayıs ayında bayrağı devralarak Genel Müdür olarak atandı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:08
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