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Aras Kargo çalışanları, 2,5 ton atığın denize karışmasını önledi

Aras Kargo çalışanları, TURMEPA ile 3 yıldır gerçekleştirdikleri kıyı temizliklerinde 2,5 tona yakın atığı doğaya kazandırdı

20 Aralık 2018 Perşembe 10:47
Aras Kargo çalışanları, 2,5 ton atığın denize karışmasını önledi

Aras Kargo çalışanları, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) ile 3 yıldır gerçekleştirdikleri kıyı temizliklerinde 2,5 tona yakın atığı çevreye kazandırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 14 bine yakın çalışanı, 4 binden fazla araç, 30 transfer merkezi, 13 bölge müdürlüğü ve 800’den fazla şubesiyle her gün 500 bine yakın gönderi taşıyan Aras Kargo, çevreye duyarlı uygulamalarıyla sektörde fark yaratmaya devam ediyor.

Aras Kargo, 2014 yılında gönüllü çalışanlarından oluşturduğu Doğa Dostu Araslar platformu ile 3 yıldır Türkiye’nin farklı noktalarındaki kıyıları temizliyor. TURMEPA ile birlikte yürütülen proje kapsamında önceki yıllarda İstanbul Kınalıada, Büyükada, Samsun, İzmir, Bodrum, Fethiye, Trabzon ve Van Gölü kıyılarını temizleyen Aras Kargo, 2018 yılında bu kıyılara Antalya, İstanbul ve Adana’daki lokasyonları ekledi.

Geçen hafta sonu yılın son kıyı temizliğinin düzenlendiği Adana’da Seyhan Baraj Gölü kıyılarında yer alan Menderes Adası piknik alanında 45 kilogram plastik, 280 kilogram cam, 5 kilogram metal ve 15 kilogram kağıttan oluşan toplam 345 kilogram atığın denizlere karışması önlenerek geri dönüşüme gönderildi. Böylece bu yıl toplam 540 kilo atık çevreye kazandırılmış oldu.

 

- 3 yılda 2,5 ton atık toplandı

 

Doğa Dostu Araslar, TURMEPA ile birlikte yürütülen çalışmalarla 3 yıl içinde, Türkiye’nin 11 farklı kıyısında bin 175 kilogram plastik, 830 kilogram cam, 341 kilogram metal ve 132 kilogram kağıt olmak üzere 2,5 tona yakın atık topladı.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre dostu uygulamalara büyük önem veren Aras Kargo, karbon ayak izini azaltabilmek adına 2011’de filosuna elektrikli araçlar dahil etmeye başladı.

Aras Kargo, bugün Türkiye’nin en büyük yüzde 100 elektrikli ticari araç filosuna sahip kargo şirketi konumunda yer alıyor. Transfer merkezlerinde kullanılan LED aydınlatma ve fotosel sistemleri sayesinde yüzde 25 enerji tasarrufu sağlanıyor. Tüm gönderilerde bio-bozunur özelliğe sahip kargo poşetleri kullanılıyor.





Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 10:47
  1. Van
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Antalya
  7. Adana
  8. Aras Kargo
  9. TURMEPA

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