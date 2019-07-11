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ARAS Elektrik 70 liranın altında kesim yapmayacak

ARAS EDAŞ Kars İl Koordinatörü Bülent Gürel, elektrik faturaları ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:05
ARAS Elektrik 70 liranın altında kesim yapmayacak

ARAS EDAŞ Kars İl Koordinatörü Bülent Gürel, elektrik faturaları ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Gürel, 70 liranın altında borcu olanlarının elektriklerinin kesilmeyeceğini belirtti.


Geçtiğimiz yıllarda SMS sistemi ile aboneleri fatura haricinde belli aralıklarla borçlarını hatırlattıklarını ifade eden ARAS EDAŞ Elektrik Kars İl Koordinatörü Bülent Gürel, “Arkadaşlarımız abonelerimizin sayaçları elektronik cihazlarla okutup faturasının sistemimize düşmesinin ardından abonelerimize SMS ile de bilgilendirme yapılıyor. Faturanın son ödeme gününe yakın tarihte abonemize bir SMS ile hatırlatma daha yapıyoruz. Abonemiz borcunu ödemediği taktirde elektrik kesimini yapılmadan önce tekrar bir SMS ile hatırlatma yapıyoruz. Yaptığımız toplam 3 SMS ve fatura ödenmediği taktirde verilen 5 günlük ihbar süresi sonunda faturanın ödenmemesi durumunda kesim yapıyoruz. Karslı vatandaşlarımız mağdur olmasın, kesme-bağlama ücreti vermesin diye biz faturası 70 liranın altında gelen abonemizin elektriğini kesmiyoruz” dedi.


Gürel,“Biz son çare olarak icra yoluna başvuruyoruz. Ancak faturası 80 liranın altında olan abonemizi icraya vermiyoruz. Çünkü icra masrafları 80 liradan fazla tutuyor, abonemizde mağdur olmasın, faturasından çok icra masrafı ödemesini istemiyoruz. Bu abonelerimize ihbarlar gönderiyoruz ödemelerini rica ediyoruz. Kat mülkiyeti dediğimiz Yapı Kullanım İzin Belgesini getiren abonemiz elektrik birim fiyatlarında indirimli kullanıyor. Bu belgesi olmayan abonelerimiz elektrik birim fiyatını fazla ödemektedir. Çünkü aboneli şantiye olarak geçiyor, mesken olan abonelerimizin birim fiyatı şantiyeye göre daha düşüktür. Yapı Kullanım İzin Belgesi olan abonelerimiz bu belgeyi bize ibraz etmelerini ve daha uygun elektrik tüketimini öneriyoruz” diye konuştu.


Kars genelinde yüzde 40 olan fatura ödeme alışkanlığının yüzde 47’ye yükseldiğine dikkat çeken Gürel, abonelere elektrik tasarrufu hakkında önerilerde bulundu. Gürel, evlerinde ve işyerlerinde kullanılmayan lambalar, televizyon gibi cihazların kapatılmasını, ampullerin tasarruflu ampul kullanılmasını önerdi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:05
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