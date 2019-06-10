0553 313 94 23

Aras Edaş’ta bayram coşkusu

Ramazan Bayramı sonrası personeli ile bir araya gelen Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, çalışanları ile tek tek tokalaştı, bayramlarını kutladı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:19
Aras Edaş’ta bayram coşkusu

Ramazan Bayramı sonrası personeli ile bir araya gelen Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, çalışanları ile tek tek tokalaştı, bayramlarını kutladı. Aras Ailesini tekrar birarada görmek bizim için mutluluk verici diyen Fikret Akbaş, bayramların birlikteliğin ve paylaşmanın verdiği bütünlükle sosyal yaşamımızın dinamiklerinden olduğunu söyledi.


Aras EDAŞ gelenekselleşen bayram programlarından birini daha yineleyerek Ramazan Bayramı sonrasında Genel Müdürlük Binasında bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Programa katılan Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, çalışanların tek tek elini sıkıp, bayramlarını kutladı.


Tüm çalışanların hazır bulunduğu programda konuşan Genel Müdür Fikret Akbaş, bayramların kardeşlik hukukunu arttırdığını, bu yüzden bayramlaşmanın Aras EDAŞ’ın kurum kültürünün bir parçası olduğunu söyledi.


Çok özel bir ekiple çalıştığını dile getiren Genel Müdür Fikret Akbaş, görevlerini yaz-kış, gece-gündüz demeden layığı ile yerine getirdiklerini, özverinin ve kararlılığın birleştiği yerde başarının kendinden geleceğini söyledi.Konuşmasına devam eden Akbaş, Bayramların toplumumuzdaki kaynaşmayı, paylaşmayı, kardeşlik hukukunu arttıran, sosyal yaşamımızı her yıl tekrardan güçlendiren manevi dinamiklerinden olduğunu ifade etti. Kaliteli hizmet için hedeflerini çalışma arkadaşlarına hatırlatan Fikret Akbaş, “Beş yıl içerisinde güzel şeyler yaptık. Beş yıl önce koyduğumuz bir hedef vardı. Enerjinin kalitesi ve hizmetin kalitesini yükseltebileceğimiz kadar yükseltelim diye bir karar almıştık. Aras Ailesinin bütün fertlerinin gayretiyle çok iyi seviyelere geldik. Özellikle arıza sayılarımızın ve süremizin azalması, ciddi anlamda övgü alır halde. İletişim noktasında ve hizmet noktasında da çıtayı yükselttik. Tek kanallı ulaşılamayan telefonlardan, bugün 13 farklı iletişim kanalı ile her isteyenin istediği yerden ve istediği saatten ulaşabileceği iletişim kanallarımız mevcut. Bu gelişmeler, yapılan altyapı çalışmaları, yapılan teknolojik yatırımlar bizi ileriye taşıdı ve daha da ileriye gideceğiz.’’ dedi.


En hassas noktamız İş Sağlığı ve Güvenliği


İş Sağlığı ve Güvenliği hususundaki hedeflerine de değinen Fikret Akbaş, Aras EDAŞ’ın en hassas konusunun İş Sağlığı ve Güvenliği olduğunu ifade etti. Çalışma hayatına dair hiçbir hareketin, hiçbir oluşumun, can güvenliğinden üstün olamayacağını belirten Fikret Akbaş, “En hassas noktamız ve birinci önceliğimiz İş Sağlığı ve Güvenliğidir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:19
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülke şokta! Eski cumhurbaşkanı tutuklandı
    1. Ülke şokta! Eski cumhurbaşkanı..
    2. Aydın'da pamuk çalılarının toplandığı..
    3. Meclis Başkanı Şentop'tan İzlanda'ya..
    4. Yüksekova’da misket büyüklüğünden dolu..
    5. Tayvan'da Komintag liderlik yarışı..
    6. Eyyübiye Belediyesi’nin mayıs ayı..
    7. Fotoğraflarda ‘Yeşilyurt Çiçek Açtı’
    8. Polis uyuşturucu tacirlerine göz..
    9. Yüzde çıkan sivilceler hangi..
    10. Sosyal medyadan hastalara hakarete..
    11. Ünlü ekonomistten çarpıcı dolar çıkışı!
    12. Aras Edaş’ta bayram coşkusu
    13. "Sahanın içinde kalacağız"
    14. Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    15. Suç makinesine baskın
    16. Piyasalarda gün sonu
    17. Genç yaşında kaza kurbanı oldu
    18. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    19. Samsun’da silahla yaralamaya adli..
    20. Denizden çıkanlar herkesi hayrete..
    21. Yeşilyurt’tan yerli ve milli üretim..
    22. Milli Savunma Bakanı Akar Nahçıvan'da
    23. Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
    24. Kayıp yaşlı adam baygın halde bulundu
    25. Tartıştığı oğlunu silahla vurdu
    26. Korkutan rakam
    27. Evin bahçesine giren yılan yakalanarak..
    28. İsrail’den Filistinli kadın yazara 13..
    29. Toroslar Belediye Meclisi, Belediye..
    30. Söke’de pamuk çalıları alev alev yandı
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"