Aras EDAŞ 31 Mart mesaisinde

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi seçim hazırlıklarını tamamladı. 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerinde Aras EDAŞ arıza onarım bakım ekipleri takviye edilerek 7 ilde tam mesai yapacak.

Seçimlerin başlangıcından sonuçlanıncaya kadar 7 ilde mülki idare ve kolluk kuvvetleri ile eşzamanlı bir çalışma sağlanarak, yerel seçimlerin sorunsuz geçmesi için personeller deyim yerinde ise teyakkuza geçti.

281 ekip ile kırsalda ve şehir merkezlerinde görev yapacak arıza onarım bakım ekipleri, seçimler sona erinceye kadar görevinin başında olacak.

Ayrıca Aras EDAŞ’ın sosyal medya adresleri ve Çağrı Merkezi (444 7 850) 7/24 hizmet veren bir altyapıya sahip olduğu için sahadaki ekiplere gerektiğinde konum ve iletişim desteği sağlayacak.

Aras EDAŞ’ın SCADA Merkezi herhangi bir arıza olması durumunda arıza tespiti ile çok kısa sürede koordinasyon görevini yürütecek.