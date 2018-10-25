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Arapları 'barbar'lıkla suçlayan tiyatro oyunu okulu karıştırdı

ABD'de bir ilköğretim okuluna bağlı tiyatro kulübünce sahnelenmesi planlanan “Junior Alaadin” isimli oyunda Arapların 'barbar' olarak tarif edilmesi okulu karıştırdı.

25 Ekim 2018 Perşembe 17:30
Arapları 'barbar'lıkla suçlayan tiyatro oyunu okulu karıştırdı

 yeniakit.com.tr 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir ilköğretim okuluna bağlı tiyatro kulübünce sahnelenmesi planlanan “Junior Alaadin” isimli oyun, okulu karıştırdı.

Walt Disney’in 1992 yılında film olarak piyasaya sürdüğü ve o dönemde de çok tartışılan tiyatro oyununun ABD’de West Town isimli bir okulda sahneye konulması önce öğrencilerin sonra ailelerinin tepkisini çekti. Çünkü oyunda Araplar açıkça “barbar” olarak tavsif ediliyordu.

Veliler rahatsız oldu

Londra’da yayımlanan El-Quds el-Arabi gazetesine konuşan veliler, durumdan hem öğrencilerin hem de veliler olarak kendilerinin rahatsız olduklarını belirterek, durumun kabul edilemeyeceğini bildirdiler.

Okul yönetimi, tepkilerin ardından oyunu sahnelemekten vazgeçtiklerini açıkladı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 17:30
  1. west town
  2. ABD
  3. junior alaadin
  4. Walt Disney

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  • NİHALNİHAL19 dk önce
    yaw şu çapulcu siyonist mazisi hırsız ABD ye bak kendisi doğru ya başkalarınıda eğriye koyuyorlar. alsana Trump klasik bir kovboy vur öldür elindekini al benim oldu artık güç bendeher zaman yaptığı bu zaten hafif bir ülke yeşilleniversin o kötü düşman yaptırım hemen başını ezmeli yok etmeli benim oldu güç bende artık heyt kovboy
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