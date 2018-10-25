Arapları 'barbar'lıkla suçlayan tiyatro oyunu okulu karıştırdı

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Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir ilköğretim okuluna bağlı tiyatro kulübünce sahnelenmesi planlanan “Junior Alaadin” isimli oyun, okulu karıştırdı.

Walt Disney’in 1992 yılında film olarak piyasaya sürdüğü ve o dönemde de çok tartışılan tiyatro oyununun ABD’de West Town isimli bir okulda sahneye konulması önce öğrencilerin sonra ailelerinin tepkisini çekti. Çünkü oyunda Araplar açıkça “barbar” olarak tavsif ediliyordu.

Veliler rahatsız oldu

Londra’da yayımlanan El-Quds el-Arabi gazetesine konuşan veliler, durumdan hem öğrencilerin hem de veliler olarak kendilerinin rahatsız olduklarını belirterek, durumun kabul edilemeyeceğini bildirdiler.

Okul yönetimi, tepkilerin ardından oyunu sahnelemekten vazgeçtiklerini açıkladı.