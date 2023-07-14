Araplardan Trabzon kararı! Talep patladı, kent sakinleri şaşkın

Doğu Karadeniz'in güzelliklerini görmek isteyen Arap turistler, Trabzon'a akın etti.12 ülkeden günlük 4500 turist geliyor

Günlük 35'e çıkarılan 'charter' uçak seferleriyle 12 farklı Orta Doğu ve Körfez ülkesinden 24 ayrı noktadan, günlük 4 bin 500 turist geliyor.

Ustaoğlu: Yaz sezonunda yurtdışından 4 bin uçak gelecek

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “2022 yılında toplam 1 yıl boyunca 2 bin 700 dış hatlardan gelen uçak seferimiz oldu. Bu yıl sadece 16 Haziran-31 Ağustos tarihlerinde planlaması yapılmış sefer sayısı 3 bin 950 civarında” dedi. Ustaoğlu şöyle konuştu:

“Trabzon, yoğun bir turizm sezonu geçiriyor. Özellikle Körfez ülkelerimizden 12 farklı ülke 24 ayrı noktadan şu an günlük ortalama 30-35 arası uçak seferi yapılıyor. Dış hatlar terminalimize günlük giren uçak sayımız 30-35 arası ve ortalamada 4 bin 500 civarında her gün giriş oluyor.

Tabii bunun dışında ülkemizin farklı yerlerinden yine Trabzon’a, özellikle İstanbul aktarmalı, günlük bize 25 civarında uçak geliyor. Bunların da belli bir kısmını da yine bizim turistlerimiz oluşturuyor. Bu yıl özellikle bayramdan sonra ilimize ciddi bir turist gelişi oldu. Geçen yılla kıyasladığımızda haziran ayı için söylüyorum bunu, sadece neredeyse yüzde 90 civarında bir artış var.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Turizm Ajansı