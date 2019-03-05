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Araplar'dan ''Kerkük için tek taraflı kararlar siyasi uzlaşıyı bozar'' uyarısı

Kerkük Arap Meclisi Üyesi Hatem et-Tai:- ''Kürt siyasi partilerinin Kerkük ile ilgili tek taraflı karar alma hakları yoktur''

05 Mart 2019 Salı 14:57
Araplar'dan ''Kerkük için tek taraflı kararlar siyasi uzlaşıyı bozar'' uyarısı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Araplar, kent için alınacak tek taraflı kararların ve atılacak tüm adımların siyasi uzlaşıyı bozacağı uyarısında bulundu.

Kerkük'teki Arap Meclisi adına basın toplantısı düzenleyen Hatem et-Tai yaptığı açıklamada, Kerkük için alınacak tek taraflı tüm kararların kabul edilemez olduğunu duyurdu.

Tai açıklamasında, ''Kürt siyasi partilerinin Kerkük ile ilgili tek taraflı karar alma hakları yoktur.'' dedi.

Arap ve Türkmenleri gözardı ederek kentle ilgili alınacak tek taraflı kararların kabul edilmeyeceğini dile getiren Tai, iki Kürt partisi (KDP ve KYB), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) hükümetin kurulması görüşmelerinde Kerkük sorununun siyasi pazarlık haline getirilmek istendiğini söyledi.

Türkmenleri ve Arapları elde ettikleri haklarını korumaya davet eden Tai, Kerkük'ün bir kez daha Kürt siyasi partilerinin ve bu partilere bağlı güvenlik güçlerinin kontrolüne geçmesine izin vermeyeceklerini aktardı.

Merkezi Bağdat hükümetinin Kerkük sorunlarıyla ilgili esnek davrandığını eleştiren Tai, üyelerinin çoğunun KDP ile KYB'den oluşan ve Kerkük'ün siyasi istikrarını olumsuz etkileyen Kerkük il meclisinin çalışmalarının dondurulmasını istedi.

Kerkük'e yönelik Bağdat hükümetinin daha net ve açık tutum sergilemesini isteyen Kerkük Arap Meclisi Üyesi Tai, bir buçuk yıldan beri Kerkük'teki istikrarı bozmak isteyen taraflara merkezi hükümetin net ve açık tutumunu göstermesini talep etti.

Kerkük her ne kadar Ekim 2017'den beri merkezi hükümetin kontrolüne geçse de kent üzerindeki güç çekişmesi IKBY'deki hakim iki siyasi partinin koalisyon hükümetini kuramamasına neden oluyor.

IKBY'de 30 Eylül 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinin ardından KDP ve KYB arasında 6 aydır devam eden hükümet kurma görüşmeleri Kerkük valiliğinin pazarlık konusu yapılması nedeniyle çıkmaza girdi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:57
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