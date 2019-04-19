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ARAPDER Başkanı Kırboğa: Irkçılık fitnesi bizi böler, ırkçılık vicdanları köreltmemeli

Türkiyeli Araplar Yardımlaşma Derneği Başkanı Şükrü Kırboğa, "Irkçılık fitnesi bizi böler, ırkçılık vicdanları köreltmemeli" açıklamasında bulundu.

19 Nisan 2019 Cuma 21:28
ARAPDER Başkanı Kırboğa: Irkçılık fitnesi bizi böler, ırkçılık vicdanları köreltmemeli

 İsmail Uğur   yeniakit.com.tr 

Suriye’de yaşanan çatışmalar sonrası Türkiye’ye gelen göçmenlerin sayısındaki artış, belli kesimler tarafından faşist yaklaşımların bahanesi haline getirilirken, yeniakit.com.tr’ye konuşan Türkiyeli Araplar Yardımlaşma Derneği (ARAPDER) Başkanı Şükrü Kırboğa, “Bu topraklar Yahudisinden Ermenisine, Arabından Türkmenine kadar her milletten mazlumların sığınağı oldu. Anadolu bunun için dünyanın vicdanı ve bunun için mazlumların son sığınağı. Irkçı söylemlerle bu toprakların vicdanı köreltilmemeli.” dedi.

Irkçılık yapanlara en güzel cevap Çanakkale Şehitliği’dir

Son yıllarda Türkiye’de artan ırkçı söylemlerin birçok insanı üzdüğünü ve yaraladığını dile getiren Kırboğa, şöyle devam etti: “Bu coğrafyaya Avrupa'dan gelenler olmuş. Ortadoğuda sıkıntı olduğu zaman Arabı, Acemi, Türkmeni buraya sığınmış. Romanya’dan, Bulgaristan’dan zulümden kaçan insanlar buraları bir sığınak olarak görmüş. Çerkesleri kabul etmişiz, Afganları kabul etmişiz. 72 buçuk milletin oluşturduğu bir vicdan coğrafyası olmuş Anadolu. Osmanlı bu anlayışla yüzlerce yıl hüküm sürmüş. Bugün kalkıp da daha 100 yıl önce aynı vatanın vatandaşları olduğumuz insanları dışlamak, horlamak; bu toprakların vicdanına yakışmıyor. Irkçılık yapanlar gidip Çanakkale Şehitliği’ni bir ziyaret etsinler. Orada Halep’ten 6 bin, Şam’dan gelerek şehit olan 10 bin insan yatıyor.

Irkçılık fitnesi bizi böler

Osmanlı İmparatorluğunu parçalayan en önemli sebebin Batı’nın içimize serptiği ırkçılık tohumları olduğuna vurgu yapan Kırboğa, “Kardeşçe kucaklaşarak, bölüşerek, paylaşarak huzurlu ve mutlu olabiliriz. Ensar-muhacir anlayışıyla hareket ederek birlik ve bütünlüğümüzü sağlayabiliriz. Güzel bir söz vardır hani; ‘bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz’ diye. Bu topraklara ırkçılık fitnesi ekmek isteyenlere prim vermemek lazım. İnsanlığın ve kardeşliğin son kalesi olarak bütün İslam coğraflararının umudu haline gelen bu vatanı, ırkçılık fitnesine kurban etmemek lazım. Anadolu mazlumların sığınağıdır. Bu sığınağı yıkmayalım.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 21:28
  1. Çanakkale
  2. Osmanlı İmparatorluğu
  3. Osmanlı
  4. Arapder
  5. Türkiyeli Araplar Yardımlaşma Derneği
  6. Şükrü Kırboğa

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