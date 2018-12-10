Arapçanın "en kapsamlı sanal sözlüğü" tanıtıldı

DOHA (AA) - Arapça kelimelerin anlamlarını tarihi bağlamlarıyla internet üzerinden sunan "Doha Arapça Tarihi Sözlüğü"nün tanıtımı Katar'da yapıldı.

Katar'ın başkenti Doha'daki Arap Araştırma ve Siyaset Çalışmaları Merkezi tarafından Mayıs 2013'te başlatılan proje sonunda hazırlanan elektronik sözlük bugün düzenlenen programla tanıtıldı.

Araştırma Merkezi'nin Direktörü Azmi Bişara, açılış konuşmasında, sözlüğün sadece yerel amaca hizmet etmediğini, evrensel düzeyde bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Bişara, "Bunu 'Doha Arapça Tarihi Sözlüğü' olarak adlandırmaya karar verdik. Çünkü bu proje, Doha'nın tüm milletlere değerli bir hediyesidir. Bundan sonra bir Arapça kelimenin anlamını ve tarihi gelişimini öğrenmek isteyen herkes bu elektronik sözlüğü ziyaret edecektir." dedi.

Sözlüğün tanıtım programına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de katıldı.



- Arapçanın en kapsamlı sanal sözlüğü

Arapçadaki her kelimenin kökeni ve yapısal dönüşümlerini içeren sanal sözlüğün, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Cezayir, Suudi Arabistan, Suriye, Irak, Filistin, Kuveyt, Lübnan, Libya, Mısır, Fas, Moritanya ve Yemen'den yaklaşık 300 bilim adamı, akademisyen ve uzmanın katkısıyla oluşturulduğu kaydedildi.

"Doha Arapça Tarihi Sözlüğü"nün Arapça kelimelerin tarihsel bağlamda anlamlarının yer aldığı "en kapsamlı sanal sözlük" olduğu ifade ediliyor.



