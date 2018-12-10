THY- Euroleague
0553 313 94 23

Arapçanın "en kapsamlı sanal sözlüğü" tanıtıldı

Arapça kelimelerin anlamlarını tarihi bağlamlarıyla internet ortamında en kapsamlı şekilde sunan "Doha Arapça Tarihi Sözlüğü" Katar'da tanıtıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:40
Arapçanın "en kapsamlı sanal sözlüğü" tanıtıldı

DOHA (AA) - Arapça kelimelerin anlamlarını tarihi bağlamlarıyla internet üzerinden sunan "Doha Arapça Tarihi Sözlüğü"nün tanıtımı Katar'da yapıldı.

Katar'ın başkenti Doha'daki Arap Araştırma ve Siyaset Çalışmaları Merkezi tarafından Mayıs 2013'te başlatılan proje sonunda hazırlanan elektronik sözlük bugün düzenlenen programla tanıtıldı.

Araştırma Merkezi'nin Direktörü Azmi Bişara, açılış konuşmasında, sözlüğün sadece yerel amaca hizmet etmediğini, evrensel düzeyde bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Bişara, "Bunu 'Doha Arapça Tarihi Sözlüğü' olarak adlandırmaya karar verdik. Çünkü bu proje, Doha'nın tüm milletlere değerli bir hediyesidir. Bundan sonra bir Arapça kelimenin anlamını ve tarihi gelişimini öğrenmek isteyen herkes bu elektronik sözlüğü ziyaret edecektir." dedi.

Sözlüğün tanıtım programına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de katıldı.

- Arapçanın en kapsamlı sanal sözlüğü

Arapçadaki her kelimenin kökeni ve yapısal dönüşümlerini içeren sanal sözlüğün, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Cezayir, Suudi Arabistan, Suriye, Irak, Filistin, Kuveyt, Lübnan, Libya, Mısır, Fas, Moritanya ve Yemen'den yaklaşık 300 bilim adamı, akademisyen ve uzmanın katkısıyla oluşturulduğu kaydedildi.

"Doha Arapça Tarihi Sözlüğü"nün Arapça kelimelerin tarihsel bağlamda anlamlarının yer aldığı "en kapsamlı sanal sözlük" olduğu ifade ediliyor.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:40
  1. Doha
  2. Katar
  3. Sözlük

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME 2- Talha Uğurluel "FETÖ"den tutuklandı
    1. GÜNCELLEME 2- Talha Uğurluel "FETÖ"den..
    2. Adana'da "Cono Aşireti" üyelerinin..
    3. Ankara Hentbol İhtisas, Türkiye..
    4. New York borsası yükselişle açıldı
    5. 2019 asgari ücret ne olur
    6. TBF'de flaş ayrılık! Ekrem Memnun ile..
    7. Fenerbahçe'den flaş Ersun Yanal..
    8. Fransa'daki gösterilerin ekonomik..
    9. Maltepe'den İstanbul Havalimanına..
    10. Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken karar!
    11. AK Parti Osmaniye ilçe belediye başkan..
    12. Meteorolojiden 6 il için kar uyarısı
    13. Cumhurbaşkanlığı'ndan Suudilere tepki!
    14. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    15. Diyarbakır'da terör operasyonu
    16. Altun: "Merhum Suudi gazeteci için..
    17. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    18. İBB'den 89 bin 574 öğrenciye eğitim..
    19. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    20. A Milli Kadın Basketbol Takımı'da..
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi