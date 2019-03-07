Arapça şiir ve metin canlandırma yarışması yapıldı

Erzincan’da İmam Hatip Liseleri arasında Arapça şiir okuma ve Arapça metin canlandırma yarışması düzenlendi. Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında 10.su yapılan Arapça Etkinlik İl Yarışması 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde yapıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün katıldığı Arapça Etkinlik İl Yarışması 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Cevat Bingöl, İmam Hatip Liselerinin Müdürleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Arapça Şiir Okuma ve Arapça Metin Canlandırma kategorilerinde yapılan yarışmanın açılış konuşmasını yapan Gün, Arapça’nın Kur’an-ı Kerim dili olması, İslami kaynaklar açısından temel teşkil etmesi ve kullanımı yaygın bir dil olması sebebiyle sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler aracılığıyla öğretiminin önemine değinerek yarışmaya katılan öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Şiir okuma ve Metin canlandırma kategorilerinde birinci olan Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve diğer yarışmacılara İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün tarafından ödülleri verildi.