Arap yatırımcılara " Türk teknoloji girişimlerine yatırım yapın" çağrısı

İSTANBUL (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Arap yatırımcılara Türk teknoloji girişimlerine yatırım yapmaları çağrısında bulunarak, "Göreceksiniz inşallah çok değil birkaç sene içerisinde Türk startuplarının, teknoloji girişimlerimizin milyar dolarlık değerlemelere ulaştığını, unicornlar (Milyar dolarlık şirket) haline geldiğini hep birlikte müşahede edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Ticaret Bakanlığı'nın desteği, İbn Haldun Üniversitesi'nin iş birliğinde düzenlenen "BADEER I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi" 49 ülkeden yatırımcıların katılımıyla başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Kacır, Arap yatırımcılara Türkiye'de gayrimenkulün yanında teknoloji girişimleri alanında da önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin son dönemde küresel girişimcilik ekosisteminde öne çıktığını belirten Kacır, Türkiye’nin genç, eğitimli ve yetenekli nüfusa sahip olduğunu, nüfusun ortalama yaşının 28 olduğunu söyledi.

Ülkenin 800 milyar doların üzerinde gayri safi yurt içi hasılaya sahip olduğunu aktaran Kacır, Türkiye’nin jeostratejik gücüne dikkati çekti.

Son yıllarda Türkiye'de orta ve yüksek teknoloji konusunda yapılan yatırımlarla, girişimcilik ekosistemine gösterilen katkıların meyvesini vermeye başladığını anlatan Kacır, uluslararası yatırımcılara, “Türk teknoloji şirketlerine yatırım yapın” çağrısında bulundu.





- "Sadece geleneksel alanlara değil teknoloji girişimlerine de odaklanın"





Kacır, Türkiye’nin yatırımlarda bürokrasiyi minimize ederek konuya özel sektör mantığıyla yaklaştığını dile getirerek, şöyle konuştu:



“Kıymetli yatırımcılara şu çağrıyı yapmak isterim, sadece geleneksel alanlara değil, lütfen teknoloji girişimlerine de odaklanın. Bugün Türkiye’de 60’ın üzerinde teknoparkımız var. Binin üzerinde yerinde Ar-Ge merkezimiz var, 150 binin üzerinde Ar-Ge personelimiz var. Hali hazırda çeşitli destek programlarımız vesilesiyle ülkemizde birçok uluslararası firma en üst seviye teknoloji yatırımlarını, teknoloji geliştirme programlarını yürütüyorlar.

Daha dün dünya çapında bir telekomünikasyon firmasının dünyada sadece 11 ülkede yürütmekte olduğu bir uluslararası araştırma laboratuvarının açılışını yaptık. Geçtiğimiz haftalarda yine başka bir firmanın Gebze’deki tesislerinde yine öncül Ar-Ge laboratuvarının açılışını gerçekleştirdik.”





- “Startuplara öncelik vermenizi öneriyorum”





Teknoparklarında ve kuluçka merkezlerinde pek çok startupın geleceğe yönelik teknoloji, ürün ve hizmetler geliştirdiğini anlatan Kacır, İstanbul’da dünya çapında üne sahip bir teknopark olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent’in ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark’ın yoğun bir şekilde çalıştığı örneğini verdi.



Kacır, şöyle konuştu:



“Göreceksiniz inşallah çok değil birkaç sene içerisinde Türk start up’larının, teknoloji girişimlerimizin milyar dolarlık değerlemelere ulaştığını, unicorn’lar (Milyar dolarlık şirket) haline geldiğini hep birlikte müşahede edeceğiz. Dolayısıyla mutlaka yatırım programlarınızda, yatırım arayışlarınızda teknoloji yatırımlarına, start up’lara öncelik vermenizi öneriyorum.Ben özellikle dost ve kardeş ülkelerin ne ihtiyaç duyuyorlarsa bakanlık ve ilgili birimler olarak hizmetlerinde olduğumuzu tekrar tekrar vurgulamak isterim.”





- “Türkiye yatırımların beşiği konumunda”







BADEER Yatırım Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Bader Al-Saeed ise, Türkiye’de son dönemde altyapı ve üst yapı yatırımlarının arttığını belirterek, Türkiye’nin uluslararası yatırımcıya güven verdiğini söyledi.



BADEER I. İş Dünyası ve yatırım Fırsatları Zirvesi’nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Al-Saeed, şunları söyledi:



“Türkiye şu anda yatırımların beşiği konumundadır. Pek çok fırsatı da barındırmaktadır. Ondan dolayı biz BADEER Platformu’nu kurduk. Şunu belirtmek isterim şu anda Türkiye’deki yatırım fırsatlarını hiçbir yerde bulamazsınız. Türkiye’de yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar için elimizden geldiğince destek olmayı sürdüreceğiz. Yatırımcılara önerim, yatırımlarınızı yapmadan araştırmanızı yapın ve ardından kararınızı verin.”







- “Türkiye'nin yatırım yapılabilecek başka başka alanları var”





AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Türkiye'nin yatırım için oldukça cazip olduğunu belirterek, "17 yıl içerisinde Türkiye'de yaşanan demokratik değişim ve kalkınma anlamında Türkiye, bu süre içerisinde 4 katı büyümüş bir ülke. Ortaya koyduğu ekonomik kalkınma performansıyla her bakımdan dikkatleri çekecek bir nokta. Dev yatırımlara imza atmış bir ülke." diye konuştu.



Aktay, Türkiye'deki fırsatların iyi araştırılıp değerlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Yabancı yatırımcıların gayrimenkule yatırım yapmak gibi bir alışkanlığı, oraya odaklanan bir yaklaşımı var. Gayrimenkule yatırım, Türkiye'de yabancılar için gerçekten cazip ve kazandıran bir alan ama tek alan değil. Türkiye'nin yatırım yapılabilecek başka başka alanları var." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin birçok ülkeden insanı barındırdığını vurgulayan Aktay, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türkiye, canını kurtarmak için gelen hiç kimseye 'git Allah versin' demedi. Allah bize vermiştir. Allah'ın bize verdiklerini başkalarıyla, özellikle muhtaç, mazlum ve mağdur insanlarla paylaşmayı bildik. Allah onların bereketini veriyor. Türkiye, şu anda bu kadar ekonomik krize rağmen dünyada her tarafta hissedilen krize rağmen üstelik barındırdığı 5 milyon mülteciye rağmen çok şükür ekonomik kriz hissiyatı içinde değil. Bilakis bu insanların bereketleriyle geldiğine ve onların Türkiye'ye bir şeyler kazandırdığına inanıyor."





- "Geçen sene lisansımıza yurt dışından 3 bin başvuru yapıldı"







İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, üniversite olarak sektörle iş birliğine önem verdiklerini belirterek, bu yüzden "BADEER I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi"nin organize edilmesine destek verdiklerini söyledi.



İbn Haldun Üniversitesi’nin Türkiye'de uluslararası öğrencilere yüksek oranda hizmet veren öncü üniversitelerden biri olduğunun altını çizen Şentürk, şu bilgileri verdi:



"Geçen sene lisansımıza yurt dışından 3 bin başvuru yapıldı. Biz bunlardan 53 tanesini kabul ettik. Kabul oranı yüzde 1 oldu. Aynı şekilde lisansüstü programlarımıza 2 bin 200 başvuru yapıldı. Biz bunların 150 tanesini kabul ettik. Kabul oranı yüzde 6. Bu; yurt dışından üniversitemize olan rağbeti gösteriyor. Amerika'dan Japonya'ya kadar, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya, Afrika'dan Balkanlara kadar çok farklı yerlerden üniversitemize ilgi duyuyorlar. Bunun sebebi üniversitemizin temsil etmeye çalıştığı değerler."



Şentürk, üç dilde eğitim alarak mezun olan dünya çapında iş bulabilecek nitelikli insanlar yetiştirdiklerini anlattı.

