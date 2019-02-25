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Arap ve dünya ülkelerinin Mısır'daki idamlara karşı sessiz

Katar Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Konseyi, aralarında 7 üniversite öğrencisinin de bulunduğu Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesini kınadı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:27
Arap ve dünya ülkelerinin Mısır'daki idamlara karşı sessiz

Katar Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Konseyi, aralarında 7 üniversite öğrencisinin de bulunduğu Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesini kınadı.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Katar Üniversitesi öğrencilerinin vicdanlarının, değerlerinin, ahlaki duruşlarının bir ifadesi olarak Mısır'da aralarında 7 üniversite öğrencisinin de olduğu 9 gencin insanlık dışı idamını derin bir üzüntüyle karşıladık." ifadesi kullanıldı.

İdamların hukuk, adalet, gelenek, evrensel ilkeler ve İslam'ın insani değerleriyle uyuşmadığına vurgu yapılan açıklamada, Konsey'in tüm Arap dünyasındaki öğrenci haklarına destek verdiği kaydedildi.

Uluslararası toplumun idamlara karşı yeterli tepki göstermemesinin de eleştirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnsan haklarının ve canının bu denli değersizleştirildiği elem verici hadisenin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen birçok Arap ve dünya ülkesinin sessizliğini şiddetle kınıyoruz."

Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları 20 Şubat'ta infaz edilmişti.

Mısır Yargıtayı, 2015 yılında Berekat'a düzenlenen suikast davasında yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.

- İdama mahkum edilen 50 sanık daha infaz bekliyor

Son idamlarla Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin göreve geldiği 8 Haziran 2014'ten bu yana Mısır'da idam edilenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Haklarında idam kararı verilmiş ve bütün yargı yolları tükenmiş 50 sanık daha infazını bekliyor. Mısır yasalarına göre bu sanıklara yönelik tasarruf hakkı sadece Cumhurbaşkanı'na ait. Cumhurbaşkanı sanıklar hakkındaki idam hükmünün infazı için onay verme, idam cezalarını hafifletme veya af yetkisine sahip.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:27
  1. idam
  2. Katar
  3. Mısırlı gençler

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