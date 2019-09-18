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Kuveyt ordusuna 'en üst düzeyde alarma' geçin talimatı

Kuveyt Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Vekili Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, orduyaen üst düzeyde alarmda olunması çağrısı yaptı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:15
Kuveyt ordusuna 'en üst düzeyde alarma' geçin talimatı

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Bakan Sabah, Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Hıdır ile birlikte orduya ait bazı birlikleri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Hıdır, ülkenin güvenliğini ve istikrarını sarsacak herhangi bir tehlikeye karşı koymak için en üst düzeyde hazırlıklı ve alarmda olunmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Sabah, komutanlardan, ülkenin güvenliğini ve hayati öneme sahip tesisleri her türlü saldırılardan korumak ve ülkeyi tüm tehlikelere karşı savunmak için çabaları artırmalarını istedi.

İHA alarmı

Kuveyt yönetimi, cumartesi günü başkent Kuveyt'in sahil kesiminde bir insansız hava aracının (İHA) uçtuğunun gözlenmesi üzerine pazar günü önemli noktalarda güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Kuveyt yerel basınında cumartesi günü yer alan haberde, bir İHA'nın ülkenin hava sahasını ihlal ettiği ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın sarayının üzerinde uçtuğu aktarılmıştı. İHA'nın kime ait olduğuyla ilgili bilgi verilmemişti.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:15
  1. KUNA
  2. Kuveyt
  3. Muhammed el-Hıdır

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