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Arap ülkelerinden Suudilere destek!

Kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Filistin, Lübnan, Ürdün, Umman ve Cibuti Suudi Arabistan'a destek çıktı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 12:02
Arap ülkelerinden Suudilere destek!

Üç ülke, 2 Ekim'den bu yana haber alınamayan gazetecinin kaybolmasını "son derece ciddi" bir olay olarak değerlendirdiklerini duyurdu.

Tesnim'in haberine göre üç ülkenin dışişleri bakanlarının yayınladığı ortak bildiride, "Kaşıkçı'ya ne olduğunun ortaya çıkması için güvenilir bir soruşturma yürütülmesi ve eğer ortada sorumlular varsa bu kişilerin tespit edilip cezalandırılması gerekiyor. Bu hususta, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak çabalarını destekliyor, Suudi Arabistan'dan tam ve ayrıntılı bir yanıt talep ediyoruz." denildi.

Washington Post gazetesi yazarının konsolosluk içerisinde öldürüldüğü ve 15 kişilik Suudi Arabistan timi tarafından parçalara ayrıldığı haberlerine Riyad yönetiminin kanıt sunamaması, şüphelerin artmasına neden olmuştu.

Suudi Arabistan'a destek veren ülkeler

Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdiği gün kamera kayıtlarının kapalı olduğunu öne süren Suudi Arabistan'a bazı ülkeler ise destek mesajı yolladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Kaşıkçı olayının Suudi Arabistan'a kurulan bir komplo olduğunu öne sürdü ve Riyad'a destek mesajı yolladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı da Riyad yönetiminin hedef olduğunu savundu ve medyadaki iddiaların yalan olduğunu öne sürdü.

Riyad’a Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın yanı sıra, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan’ın başkentinde alıkonulan Lübnan Başbakanı Saad Hariri’den de destek mesajları geldi.

Ürdün, Umman ve Cibuti de Suudi Arabistan'a destek mesajı yollayan ülkeler arasında yer aldı.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 12:02
  1. Suudi Arabistan
  2. Cemal Kaşıkçı

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