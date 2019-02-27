Arap ülkelerinden Mısır'a taziye mesajları

KAHİRE (AA) - Kuveyt, Filistin, Ürdün, Bahreyn ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Mısır'ın başkenti Kahire'deki tren istasyonunda meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında hayatını kaybedenler için Mısır halkına başsağlığı mesajı iletti.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir, tren kazası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye bir telgraf göndererek taziyelerini bildirirken, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Sisi'ye gönderdiği taziye mesajında Mısır'a ve halkına istikrar ve barış dileğini dile getirdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah başsağlığı mesajında Allah'tan Mısır'ı ve halkını her türlü kötülükten koruması temennisinde bulundu.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife de Mısır halkına taziyelerini iletirken, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, tren kazasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, Mısır hükümetine ve halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, Kahire'nin Ramses bölgesindeki tren istasyonunda bu sabah meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını söylemişti.

Mısır Ulaştırma Bakanı Hişam Arafat, olayın ardından görevinden istifa etmişti.