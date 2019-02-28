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Arap ülkelerinden Mısır'a taziye

28 Şubat 2019 Perşembe 01:49
Arap ülkelerinden Mısır'a taziye

KAHİRE (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Umman ve Irak, Mısır'ın başkenti Kahire'deki tren istasyonunda meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında hayatını kaybedenler dolayısıyla taziye mesajı iletti.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan gönderdiği telgrafta tren istasyonundaki yangında ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de söz konusu elim hadiseden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara da acil şifa temennisinde bulundu.

Umman Sultanı Kabus bin Said, Mısır halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Irak'ın Kahire Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise Mısır halkına ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, Kahire'nin Ramses bölgesindeki tren istasyonunda dün sabah meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Mısır Ulaştırma Bakanı Hişam Arafat, olayın ardından istifa etmişti.


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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 01:49
  1. Mısır
  2. tren istasyonu

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