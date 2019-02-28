Arap ülkelerinden Mısır'a taziye

KAHİRE (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Umman ve Irak, Mısır'ın başkenti Kahire'deki tren istasyonunda meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında hayatını kaybedenler dolayısıyla taziye mesajı iletti. BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan gönderdiği telgrafta tren istasyonundaki yangında ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de söz konusu elim hadiseden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara da acil şifa temennisinde bulundu. Umman Sultanı Kabus bin Said, Mısır halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. Irak'ın Kahire Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise Mısır halkına ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunuldu. Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, Kahire'nin Ramses bölgesindeki tren istasyonunda dün sabah meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını bildirmişti. Mısır Ulaştırma Bakanı Hişam Arafat, olayın ardından istifa etmişti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.