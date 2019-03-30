Arap ülkelerinden "Filistin için Arap finansal güvenlik ağının" etkinleştirilmesi anlaşması

TUNUS (AA) - Arap Birliği Zirvesi Sözcüsü, Arap ülkeleri arasında Filistin için "Arap finansal güvenlik ağı"nın etkinleştirilmesi amacıyla bir anlaşma olduğunu açıkladı.

Tunus'ta bu hafta sonu gerçekleşecek Arap Birliği Zirvesi'nin Sözcüsü Mahmud el-Hümeyri, başkentte düzenlediği basın toplantısında, Arap ülkeleri arasında Filistin için aylık100 milyon dolarlık "Arap finansal güvenlik ağı"nın etkinleştirilmesi amacıyla bir anlaşma olduğunu söyledi.

Hümeyri, Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisinde Filistin meselesinin,önemli bir madde olarak yerini alacağını, iki devletli çözüm ve barış seçeceğinin de vurgulanacağını dile getirdi.

Sığınmacılar meselesine de değinen Hümeyri, sığınmacılara yönelik Arap ülkelerinden bağışlar şeklinde mali desteğin olacağını belirtti.

Hümeyri, Suriye'nin Arap Birliği'ndeki üyeliğinin tekrar aktif hale getirilmesine ilişkin ise bu konuda Arap ülkeleri arasında uzlaşının olmadığını ancak Suriye'de siyasi çözümün hızlandırılması için çalışıldığını dile getirdi.

Hümeyri ayrıca Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin de dün basına kapalı bir toplantı yaparak, "Libya krizinin çözümsüz kalmasının, bölge ülkelerine ve Arap güvenliğine tehdit oluşturacağı" yönünde Arap Birliği'nin mesaj vermesi gerektiğini vurguladığını hatırlattı.

Kuveyt'te 2010'da düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde İsrail'in vergi gelirlerini dondurarak Filistinlilere baskı uygulaması halinde faaliyete geçirmek üzere 100 milyon dolar tutarında "Arap finansal güvenlik ağı" kurulması kararlaştırılmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de İsrail'in ödenek kesintisinin ardından Arap Birliğine 100 milyon dolarlık "Arap finansal güvenlik ağı"nı etkinleştirmesi için resmi talepte bulunduklarını bildirmişti.



İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı 502 milyon 697 bin şekel (yaklaşık 139 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.



İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ve şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.





