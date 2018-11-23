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Arap ülkelerinde olumsuz hava şartları ulaşımı aksattı

23 Kasım 2018 Cuma 14:09
Arap ülkelerinde olumsuz hava şartları ulaşımı aksattı

KAHİRE (AA) - Arap ülkelerinde olumsuz hava şartları, hava ve deniz trafiğinde aksamalara neden oldu.

Suudi Arabistan ve Mısır'da etkili olan yağışlar ve olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdulaziz Havalimanı idaresinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle bazı uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, yolcuların güvenliği için fırtına geçene dek uçuşların yapılmayacağı belirtildi.

Mısır'da da yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin orta ve sahil kesimlerinde etkili olan sağanak yağış ve yüksek dalgalar nedeniyle, Reşid, El-Maadiyye ve Uzbetu'l Burc limanları bir süreliğine kapatıldı.

Mısır Meteoroloji İdaresi'nden yapılan açıklamada, üç gün boyunca ülkede şiddetli yağışların etkili olacağı belirtilerek, özellikle Sina Yarımadası'nda sel, Kızıldeniz ve Akdeniz'de ise deniz ulaşımında aksama uyarısında bulunuldu.

Kuveyt Meteoroloji Kurumu da şiddetli yağışların hafta sonu etkisini arttıracağını duyurarak, vatandaşları sele karşı uyardı.

Bir süredir Ortadoğu'da etkili olan yağışlar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Ürdün gibi bazı ülkelerde ölümle sonuçlanan sel felaketlerine yol açmıştı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:09
  1. Kuveyt
  2. Mısır
  3. Suudi Arabistan

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