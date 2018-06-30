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Arap ülkeleri ne yapmaya çalışıyor? 3 ülkeden İsrali'e 'Erdoğan' uyarısı

Aralarında Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin Yönetiminin de bulunduğu 3 ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kudüs davasına sahip çıkmasından rahatsız olduğu ve Erdoğan'ın İ Doğu Küdüs'te nüfuzunu artırdığına dair İsrail'i uyardığı iddia edildi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:11
Arap ülkeleri ne yapmaya çalışıyor? 3 ülkeden İsrali'e 'Erdoğan' uyarısı

Terör devleti İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, son bir yılda İsrail hükümetinin Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin Yönetimi tarafından ayrı ayrı ''Erdoğan burnunuzun dibinde İslamcı örgütlerle işbirliği yaparak Doğu Küdüs'te nüfuzunu artırıyor, uyuma'' diye uyarıldığına dair bir haber yayınladı.

'İSRAİL: FARKINDAYIZ, TAKİPTEYİZ'

Terör devleti İsrailli kaynaklar bu küstah iddialara balıklama atlarken, Ankara'nın girişimlerini bir yıldan uzun süredir takip ettiklerini söyledi.

ÜRDÜN: DİREKSİYON BAŞINDA UYUYORSUNUZ

Habere göre İsrail'in tepki vermekte geç kalmasından rahatsız olan Ürdünlü yetkililer, İsrailli yetkililere ''2016'da Türkiye ile Mavi Marmara uzlaşı anlaşmasını imzaladığınızdan beri direksiyonda uyuyorsunuz'' diye çıkıştı.

'ABBAS İSLAMCILARLA İŞBİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ'

İsrail’in kuyruğuna takılan Abbas yönetimi ise Türkiye'nin Doğu Kudüs'te nüfuzunu artırmasından endişe duyduğunu ifade ettiği belirtildi.

'İSRAİL İŞGALİNDEN SONRA TÜRKİYE'NİN HAK TALEBİ' ENDİŞESİ

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bir İsrailli polis kaynağı ''Emlak satın almaya ve siyasi pozisyonlarını güçlendirmeye çalışıyorlardı. Bu durum Filistin Yönetimi için de endişe kaynağıydı, zira işgal altındaki Doğu Kudüs üzerine bir başka ülkenin daha hak iddia etmesini istemiyorlar'' dedi.

'ÜRDÜN'ÜN KORUYUCULUK GÖREVİNE GÖLGE Mİ?'

Doğu Kudüs'teki koruyucu rolü ve Müslümanlar için kutsal mekanlar üzerinde yetkisi bulunan Ürdün'ün ise Türkiye'nin nüfuzunun artmasıyla pozisyonunu kaybetme kaygısı taşıdığı belirtildi.

“RİYAD ERDOĞAN'A KARŞI SEFERBER”

Son dönemde Erdoğan ile arası bozulan Suudi Arabistan'ın da Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Kudüs üzerinden Arap ve Müslüman alemindeki imajını düzeltmesini istemediği kaydedildi. Buna göre Suudi krallığı Erdoğan'ın kendisini Arap ve Müslüman alemine 'İsrail ve Trump yönetimine gerçekten karşı koyan tek lider' diye sunmasına fırsat vermek istemiyor.

AMMAN VE RAMALLAH'DAN YALANLAMA

Ürdün'den üst bir düzey bir yetkili, AA muhabirine, ''Haaretz'in iddiaları asılsız. Haber doğru değil'' dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani de 'İsrail hükümetinin İsrail basınında yayınladığı yalanlar üzerinden Türkiye-Filistin ilişkilerini temelden sarsmayı hedeflediğini, kendilerinin Türkiye'nin Kudüs'teki faaliyetleri ile Erdoğan'ın rolünden memnuniyet duyduklarını savundu.

Suudi Arabistan'dan ise Haaretz gazetesinin haberine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sputnik

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 15:11
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. İsrail
  4. Ürdün
  5. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

  • hasanhasan24 dk önce
    Filistinin başındakilerin çoğu zaten siyonist
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