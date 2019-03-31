"Arap topraklarının çatışma alanı olması kabul edilemez"

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, "Arap topraklarının bölgesel ve uluslararası çatışma alanı haline getirilmesi ve terörün önde gelen bölgeleri arasında yer alması kabul edilemez." dedi.

Arap Birliği Zirvesi'nde konuşan Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, Arapların meselelerinin Arap ortak çalışma çerçevesi dışında ele alınması ve yönetilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Terörizmin dünyadaki en büyük güvenlik tehdidi olduğunu ve kapsamlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Sibsi, "Arap topraklarının çatışma alanı haline getirilmesi ve terörün önde gelen bölgeleri arasında yer alması kabul edilemez. Bölgedeki tüm krizlerden kurtulmak ertelenemez acil bir zorunluluk. Uluslararası topluma dünyada istikrarı sağlamanın yolunun Filistin'den geçtiği mesajı vermelidir." diye konuştu.

Sibsi ayrıca, Golan tepelerinin uluslararası arenada işgal altındaki Arap toprağı olarak tanındığını da hatırlattı.

- Ürdün Kralından da Filistin vurgusu

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise Filistin'de çözüm olmadan bölgede güvenlik, istikrar ve refahın sağlanamayacağını söyledi.

Zirvede konuşan Abdullah, Filistin meselesinin Arapların vicdanındaki öncelikli mesele olmaya devam ettiğini belirterek, "Filistin halkının, Arap barış girişimi ve uluslararası kararlara dayanan iki devletli çözüm çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız bir devlet kurma özlemlerini karşılayan adil ve kalıcı bir çözüm bulunmadan bölgede güvenlik, istikrar ve refah olmayacak." ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün, Kudüs'ün tarihini ve kimliğini değiştirme amaçlı kutsal mekanları hedef alan ihlallere karşı üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurgulayan Abdullah, Irak ve Suriye'deki sorunlara da siyasi çözüm getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin 30. toplantısı bugün Tunus'ta 13 liderin katılımıyla başladı.