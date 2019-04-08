Arap Şükrü 5’inci döneme dalya dedi

Muğla’nın en renkli muhtarlarından birisi olan Ula ilçesinin turistik mahallelerinden Akçapınar Muhtarı Şükrü Arslan 5’inci dönem muhtarlık mazbatasını azaları ile birlikte aldı.

Arap Şükrü lakaplı yağlı pehlivan güreşlerinin önemli isimlerinden Şükrü Arslan, 31 Mart seçimlerinde 5’inci defa Akçapınar Mahallesinin muhtarı seçildi. Akçapınar’da iki aday ile girdiği muhtarlık yarışından galip ayrılan Şükrü Aslan mazbatasını Muğla İl Seçim Müdürü Nedim Beyazıt’dan aldı. Şükrü Arslan, “Akçapınar’da 4 dönemdir sürdürdüğüm muhtarlık görevimi 31 Mart seçimlerinde vatandaşlarımızın büyük teveccühü ile tekrar tarafıma görev verildi. Bana ve ekibime inanarak bizi tekrar göreve getiren mahalle sakinlerime teşekkür ediyorum. Bize verilen bu görevi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hizmetlerin daha iyi gelmesi için vatandaşlarımızın da vereceği destek ile turistik Akçapınar mahallesini daha da yaşanır bir hale getirmek için çalışacağız” dedi.

Akçapınar mahallesinde muhtar Şükrü Arslan ile birlikte azalar Özer Yaraşlıoğlu, Şükrü Serdar Karadeniz, Metin Yaran, Salih Tosun, Osman Bircan, Murat Kırgız, Hakkı Bulut ve Bekir Bülbül de mazbatalarını alarak göreve başladı.