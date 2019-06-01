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Arap şeyhinin 118 milyon dolarlık yüzen sarayı Bodrum limanına demirledi

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen 118 milyon dolarlık lüks mega yat görenleri kendine hayran bıraktı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:13
Arap şeyhinin 118 milyon dolarlık yüzen sarayı Bodrum limanına demirledi

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen 118 milyon dolarlık lüks mega yat görenleri kendine hayran bıraktı. Ultra lüks yatın BAE şeyhinin olduğu iddia edildi.


Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atan 118 milyon dolarlık Malta bayraklı ’Moonlıght 2’ isimli 4 katlı lüks mega yatı görenler bir daha dönüp baktı. BAE şeyhinin olduğu iddia edilen yatta yapılan hazırlıklar ise dikkatlerden kaçmadı. İlk görüşte yolcu gemisi gibi duran 280 metre uzunluğunda, 118 milyon dolar değerindeki yatın içi ise oldukça lüks.



Dünyanın en lüks yatları arasında


Yunan iş adamı Andreas Liveras tarafından yaptırılan ödüllü yatın özel güverteler ve açık hava jakuzisi gibi birçok özelliği bulunuyor. 280 metrelik ve 118 milyon dolarlık yatta iki adet dış bar, su jetleri, dalış ekipmanı, balıkçılık ekipmanları ve yattan uzakta dalışlar için kullanılan küçük bir sürat teknesi bulunmaktadır. Yatta sauna, özel restorana, eğlence merkezi ve spor salonu da bulunuyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:13
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