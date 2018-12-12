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Arap Parlamentosu'ndan Fransa'ya göstericilerin haklarını koruma çağrısı

Arap Parlamentosu, Fransa'ya gözaltına alınan "sarı yelekliler"i serbest bırakma ve göstericilerin hakkını koruma çağrısı yaparken Genel Kurul'da şiddetli tartışmalar yaşandı- Fas milletvekili Abdullatif bin Yakub:"Fransa'daki insan hakları durumuyla ilgili bir bildiri taslağı hazırlandığı dikkatimi çekti. Sırça köşkte oturanlar başkalarına taş atamaz"

12 Aralık 2018 Çarşamba 20:31
Arap Parlamentosu'ndan Fransa'ya göstericilerin haklarını koruma çağrısı

İSTANBUL (AA) - Arap Parlamentosu, Fransa'daki gösterilerde gözaltına alınan "sarı yelekliler"in serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Arap Parlamentosu Genel Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'ya gözaltına alınan "sarı yelekliler"i serbest bırakma ve göstericilerin hakkını koruma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada gösterilerde özel mülke ve kamu malına zarar verilmesi kınanırken, Fransa makamları ise protestolarda orantısız güç kullanmamaya davet edildi.

Açıklamada ayrıca, Fransa yönetiminden, göstericilerin güvenliğini güvence altına almak için gerekli önlemleri alması, taleplerini yerine getirmesi ve suç işleyenleri adil bir şekilde yargılaması istendi.

- Oturumda Fransa tartışması

Öte yandan Arap Parlamentosu Genel Kurulu'nda dün Fransa'daki göstericilerin görüntülerinin izletildiği sırada şiddetli tartışmalar yaşandı.

Oturumda söz alan Fas milletvekili Abdullatif bin Yakub, "Fransa'daki insan hakları durumuyla ilgili bir bildiri taslağı hazırlandığı dikkatimi çekti. Sırça köşkte oturanlar başkalarına taş atamaz." diye konuştu.

Bin Yakub, "Bazı Arap ülkelerinin gösteri hakkını tanımaması tuhaf bir durumdur. Bu tür işler ve onları korumak onların aklına bile gelmez. Bu arada ben Fransız hükümetini savunmuyorum, onların işlediği ihlaller var ve bunu büyük bir yoldan sapma olarak değerlendiriyorum." dedi.

Suudi Arabistan milletvekili ve Arap Parlamentosu Başkanı Mişal es-Sulemi ise "yoldan sapma" kelimesine karşı çıkarak Bin Yakub'dan sözünü geri almasını istedi.

Bunun üzerine Bin Yakub, "Sorun yok, sözümü geri alıyorum. Ancak Filistin davasını korumak takdir görmemektedir, Fransızlar Filistin krizinde ortada duruyor. Orada ihlaller var ancak bu bildiri yayınlamayı gerektirecek derecede değil." diye konuştu.

- Fransa'daki protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 20:31
  1. Arap Parlamentosu
  2. Fransa
  3. Kahire

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