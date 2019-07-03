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Arap Parlamentosu Libya'daki göçmen merkezine yönelik saldırıyı kınadı

- Arap Parlamentosu Libya'nın doğusundaki düzensiz göçmenlere ait barınma merkezine yapılan saldırıyı kınadı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 20:28
Arap Parlamentosu Libya'daki göçmen merkezine yönelik saldırıyı kınadı

KAHİRE (AA) - Arap Parlamentosu, Libya’nın başkenti Trablus’un doğusundaki düzensiz göçmenlere ait barınma merkezine yapılan saldırıyı kınadı.

Arap Parlamentosu Başkanı Meşal bin Fehm es-Silmi yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı "korkakça" şeklinde nitelendirdi.

Silmi, Libya’daki tüm tarafları uluslararası yasalara uymaya ve sivil kurumlara yönelik saldırılardan kaçınmaya çağırdı.

Açıklamasında Silmi, "Ülkedeki bütün grupların silahlı mücadeleyi bırakarak, tekrar diyalog ve görüşme masasına dönmelerini istiyoruz. Bu, Libya’nın birlik, bütünlük ve güvenliği için zaruridir." ifadelerini kullandı.

Arap Birliği de yazılı bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı ve ülkedeki silahlı çatışmalar ve askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre en az 44 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 20:28
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