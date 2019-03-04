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Arap Parlamentolar Birliği'nden "Filistin meselesinde ortak tutum" kararı

"Kudüs Filistin'in Ebedi Başkentidir" adıyla dün başlayan 29'uncu Arap Parlamentolar Birliği Konferansı sona erdi

04 Mart 2019 Pazartesi 22:14
Arap Parlamentolar Birliği'nden "Filistin meselesinde ortak tutum" kararı

AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'da dün başlayan 29'uncu Arap Parlamentolar Birliği Konferansı, katılımcıların, Filistin meselesi karşısında ortak bir tutum sergilenmesi konusundaki mutabakatıyla sona erdi.

"Kudüs Filistin'in Ebedi Başkentidir" adıyla, 16 Arap ülkesinden meclis başkanları ile diğer ülkelerin meclis temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen konferansın ardından yayımlanan 13 maddelik sonuç bildirisinde Arap Parlamentolar Birliği'nin Filistin meselesine yaklaşımı şekillendi.

Arap ülkelerinin karşılaştığı zorlukların tartışılması ve Filistin meselesinin her düzeyde desteklenmesi konusundaki çalışmaların birleştirilmesinin öneminin altı çizilen sonuç bildirisinde, parlamenterler, "Filistin meselesinin merkeziyeti, Filistinli kardeşlerin tarihi mücadelelerindeki kararlılık ve haklarını savunmalarının desteklenmesi, Arap-İsrail çatışmasının sonlandırılması, İsrail'in Arap topraklarındaki işgalinin sona ermesiyle sağlanacak bölgedeki güvenlik ve istikrarın yeniden gerçekleştirilmesi" noktalarını vurguladı.

Parlamenterler bildiride, İsrail'in Kudüs'te Müslümanlar ve Hristiyanlara ait kutsal değerlere yönelik saldırılarının devam etmesini, Arap ve Müslümanları provoke etme olarak değerlendirerek, daha da karmaşık bir aşama konusunda uyardı.

- Arap Barış Girişimi referans noktası

Ürdün'ün Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal bölgelerin korunması ve Kral 2. Abdullah'ın Kudüslülerin direnişini desteklemesi konusundaki çabalarının altı çizildiği bildiride, "Filistin meselesindeki herhangi bir anlaşmada referans çerçevesi olarak Arap Barış Girişimi'ne bağlı kalınacak. Bu, Filistin halkının hakları için adil bir çözüm sağlanması konusunda uluslararası iradenin yokluğuyla mücadelenin tek yolu." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, Filistinlilerin topraklarına el koyarak yerleşim projelerini genişlettiği tek taraflı uygulamaları ve Yahudi devleti ilkesini empoze etme girişimlerine işaret edilerek bunun oldubitti politikasını uygulamak için tasarlanmış bir plan olduğu kaydedildi.

İsrail'in bu ağır ihlallerini durdurmak için Arap ülkelerinin çabasının gerektiği ifade edilen bildiride, Müslümanlar ve Hristiyanların Kudüs'teki haklarının ebedi, tarihi ve kalıcı olduğu, bu haklara zarar verilmesinin kabul edilemeyeceği aktarıldı.

Parlamenterler ayrıca gelecek ay Doha'da yapılması planlanan Parlamentolararası Birlik'te Arap Grubu tarafından sunulacak, Uluslararası Kuveyt Meclisi'nin Filistin uzlaşısı dosyasına ilişkin önerisini destekledi.

Bildiride ayrıca mültecilere sağlık ve eğitim hizmetinin devam etmesi için Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nu (UNRWA) desteklemeye devam edilmesi gerektiği aktarıldı.

- Tartışmalı İsrail'le normalleşme maddesi

29'uncu Arap Parlamentolar Birliği Konferansı'nın sonuç bildirisi taslağının ele alındığı sabahki oturumda, İsrail'le normalleşme meselesine ilişkin 13. madde çerçevesinde hararetli tartışmalar yaşandı.

"Filistinlilerin desteklenmesindeki en önemli adımlarından birisi kapsamında, işgalci İsrail ile normalleşme ve yakınlaşmaya yönelik yolların tüm şekilleriyle durdurulması gerektiği ve bu nedenle İsrail'le normalleşmenin tüm yollarını engelleyen kararlı ve değişmez bir tutumun çağrısının" yapıldığı 13. madde, görüşmelerin ardından parlamenterler tarafından onaylandı.

Kapanış oturumunda ayrıca Arap Parlamentolar Birliği Başkanlığı görevi, Mısır Meclis Başkanı Ali Abdulal'dan Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine'ye geçti.

"Kudüs Filistin'in Ebedi Başkentidir" adıyla düzenlenen 29. Arap Parlamentolar Birliği Konferansı, dün Ürdün'ün başkenti Amman'da başlamıştı.

Arap Birliği, birkaç kez yaptığı açıklamada, 2002'deki Arap Barış Girişimi'ni kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddettiğini belirtmişti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 22:14
  1. Arap Parlamentolar Birliği
  2. Kudüs
  3. Ürdün

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