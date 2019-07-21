Arap medyasından skandal! O Suriyelileri bakın nasıl gösterdiler
Arap medyası, Türkiye'de suça karıştığı gerekçesiyle sınır dışı edilen bazı Suriyeli mültecileri masum gibi göstererek büyük bir skandala imza attı.21 Temmuz 2019 Pazar 22:42
Arap medyası, son günlerde Suriyeli mülteciler üzerinden yoğun şekilde Türkiye hakkında manipülatif haberlere imza atıyor.
Türkiye'de suça karışan mültecilerin sınır dışı edilmelerine ait görüntüleri, masum insanların zorla ülkeden çıkarıldığı şeklinde servis eden Arap medyası kara propagandalarına devam ediyor.
Savaştan kaçan milyonlarca Suriyeliye kucağını açan Türkiye'ye, katliamları sadece izlemekle yetinerek kılını bile kıpırdatmayan Arap medyası tarafından operasyon çekilmeye çalışılıyor.
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