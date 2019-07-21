Arap medyasından skandal! O Suriyelileri bakın nasıl gösterdiler Arap medyası, Türkiye'de suça karıştığı gerekçesiyle sınır dışı edilen bazı Suriyeli mültecileri masum gibi göstererek büyük bir skandala imza attı.

Arap medyası, son günlerde Suriyeli mülteciler üzerinden yoğun şekilde Türkiye hakkında manipülatif haberlere imza atıyor. Türkiye'de suça karışan mültecilerin sınır dışı edilmelerine ait görüntüleri, masum insanların zorla ülkeden çıkarıldığı şeklinde servis eden Arap medyası kara propagandalarına devam ediyor. Savaştan kaçan milyonlarca Suriyeliye kucağını açan Türkiye'ye, katliamları sadece izlemekle yetinerek kılını bile kıpırdatmayan Arap medyası tarafından operasyon çekilmeye çalışılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.