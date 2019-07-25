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Arap liderler ve İslami kuruluşlardan Sibsi'ye taziye mesajları

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:29
Arap liderler ve İslami kuruluşlardan Sibsi'ye taziye mesajları

KAHİRE (AA) - Arap liderler ve İslami kuruluşlar, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi için taziye mesajı yayımladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından yayımlanan taziye mesajında, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin Tunus tarihinin çok kritik bir döneminde ülkenin tekrar ayağa kalkmasında önemli roller üstlenen liderlerden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, Sibsi'nin, kabiliyet ve bilgeliği ile milli birliğin sağlanması ve Tunus’un bölgesel ve uluslararası arenada tekrar desteklenmesine önemli katkıda bulunduğu kaydedildi.

Arap Birliğinden yayımlanan taziye mesajında Sibsi’nin kaybından dolayı Tunus halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu. Mesajda, Sibsi’nin adalet ve prensip sahibi bir lider olduğuna işaret edildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin hayatını kaybetmesinden dolayı Tunus halkına başsağlığı diledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Sibsi'nin ailesi ve Tunus halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

- Merzuki ve Nahda Hareketi’nden taziye

Sibsi’nin vefat haberinin ardından Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki ve parlamentodaki birinci parti Nahda Hareketi tarafından taziye mesajları yayımlanmıştı.

﻿Merzuki, ülke olarak hassas bir dönemden geçtiklerini belirterek, Anayasa'ya ve devlet kurumlarına bağlı kalma çağrısı yapmış, Nahda Hareketi ise "Devrimden sonraki ikinci cumhuriyetin kurucusunun kaybedildiğini" kaydetmişti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:29
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