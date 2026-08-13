Arap kurabiye tarifi nasıl yapılır? Böyle yapıp servis edin: Dört adımda 25-30 dakika içerisinde olur

Arap kurabiye için gereken malzemeler;

3 tane haşlanmış yumurta sarısı

250 gr oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarin

3 yemek kaşığı şeker veya pudra şekeri

3-3,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Üstü İçin:

5 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı kakao

Arap kurabiye nasıl yapılır?

1-Haşlanmış yumurta sarısı ve tereyağını iyice karıştırın, hiç topak kalmasın.

2-Un hariç diğer malzemeleri de ekleyin, karıştırın, yavaş yavaş unu ekleyin ve ele yapışmayan bir hamur elde edin.

3- Hamurdan cevizden küçük parçalar kopartın, yuvarlayın ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. 170 dereceli önceden ısınmış fırında 25-30 dakika pişirin.

4- Kakao ve şekeri geniş bir kaba alın, karıştırın, bir kenara alın. Fırından alın, ilk sıcaklığı çıkınca şeker+kakao karışımına bulayın, soğuyunca servis edin.

Not: Kurabiyeler sıcakken çok dağılgan bir yapıya sahip, fazla hırpalamadan yapın işlemleri…